Sacerdote muere durante una misa en Ecuador tras caerle encima una cruz de madera

Un sacerdote católico falleció el sábado 17 de octubre mientras oficiaba una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador, luego de que una cruz de madera se desprendiera y cayera sobre él.
El hecho quedó registrado en las cámaras que transmitían la ceremonia religiosa por redes sociales. En las imágenes se escuchan los gritos de los feligreses que intentaban auxiliar al sacerdote y pedían ayuda antes de que se interrumpiera la transmisión.
“¡Padre, padre! ¡Llamen a una ambulancia!”, se escucha decir a varias personas que estaban en el templo.
La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la muerte del padre Patricio Alfredo Sánchez y expresó su solidaridad con sus familiares y amigos.
En un comunicado, la institución religiosa manifestó su “solidaridad, afecto y cariño” hacia sus seres queridos ante lo ocurrido.
Las imágenes del accidente comenzaron a circular ampliamente en redes sociales este domingo 18 de octubre. El suceso ha generado conmoción por haber ocurrido durante una celebración eucarística y haber quedado registrado en video.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...