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Sacerdote muere durante una misa en Ecuador tras caerle encima una cruz de madera

El accidente quedó registrado en una transmisión en vivo.
El accidente quedó registrado en una transmisión en vivo. Tomada de video
Por
Leiny Pérez
  • 18/10/2026 13:40
El padre Patricio Alfredo Sánchez falleció durante una ceremonia religiosa en Guayaquil, luego de que una cruz se desprendiera y cayera sobre él

Un sacerdote católico falleció el sábado 17 de octubre mientras oficiaba una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador, luego de que una cruz de madera se desprendiera y cayera sobre él.

El hecho quedó registrado en las cámaras que transmitían la ceremonia religiosa por redes sociales. En las imágenes se escuchan los gritos de los feligreses que intentaban auxiliar al sacerdote y pedían ayuda antes de que se interrumpiera la transmisión.

“¡Padre, padre! ¡Llamen a una ambulancia!”, se escucha decir a varias personas que estaban en el templo.

La Arquidiócesis de Guayaquil lamenta el fallecimiento

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la muerte del padre Patricio Alfredo Sánchez y expresó su solidaridad con sus familiares y amigos.

En un comunicado, la institución religiosa manifestó su “solidaridad, afecto y cariño” hacia sus seres queridos ante lo ocurrido.

Las imágenes del accidente comenzaron a circular ampliamente en redes sociales este domingo 18 de octubre. El suceso ha generado conmoción por haber ocurrido durante una celebración eucarística y haber quedado registrado en video.

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