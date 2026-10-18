Sacerdote muere durante una misa en Ecuador tras caerle encima una cruz de madera

Un sacerdote católico falleció el sábado 17 de octubre mientras oficiaba una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador, luego de que una cruz de madera se desprendiera y cayera sobre él.

El hecho quedó registrado en las cámaras que transmitían la ceremonia religiosa por redes sociales. En las imágenes se escuchan los gritos de los feligreses que intentaban auxiliar al sacerdote y pedían ayuda antes de que se interrumpiera la transmisión.

“¡Padre, padre! ¡Llamen a una ambulancia!”, se escucha decir a varias personas que estaban en el templo.