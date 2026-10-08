Supremo de Brasil ordena prisión para el exdiputado Eduardo Bolsonaro

El pulso entre el Poder Judicial de Brasil y la ultraderecha sumó este miércoles 8 de octubre un capítulo definitivo. El Tribunal Supremo Federal (STF) determinó que el exdiputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, comience a cumplir de inmediato la condena de cuatro años y dos meses de prisión a la que fue sentenciado por el delito de coacción a la Justicia, tras agotar todos sus recursos de apelación. La agencia de noticias EFE informó que la orden, dictada por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, establece que la sentencia adquirió la condición de “cosa juzgada”, volviéndola firme e inapelable. Como consecuencia directa, De Moraes dispuso la inclusión en la nómina de prófugos con orden de captura vigente y ordenó la anulación de todos los pasaportes emitidos a su nombre.

Un pulso internacional con impacto en la estabilidad regional

El expediente judicial detalla que Eduardo Bolsonaro intentó instrumentalizar relaciones políticas en Estados Unidos —país donde se instaló el año pasado alegando ser víctima de una “persecución política y judicial”— para presionar a los tribunales de su país. Dichas maniobras buscaban frenar el juzgamiento por golpismo contra su padre, Jair Bolsonaro, quien finalmente fue condenado a 27 años de cárcel. El caso sienta un precedente de alta atención para América Latina sobre los límites del cabildeo internacional y la injerencia política en procesos judiciales soberanos. A esta condena firme se le suma una sanción accesoria de inhabilitación política por 12 años, medida que mantendrá al exlegislador al margen de la vida pública formal hasta 2038.

Un terremoto judicial en plena carrera por la Presidencia