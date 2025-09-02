Juicio histórico: Jair Bolsonaro enfrenta al Supremo Tribunal Federal por intento de golpe en Brasil

Según informó <b>El País</b>, el expresidente <b>Jair Bolsonaro</b> (2019-2022) no asistió este martes 2 de septiembre a la sesión inaugural del <b>Supremo Tribunal Federal (STF)</b>, en la que se abrió la fase decisiva del juicio en su contra. El ultraderechista, de 70 años, alegó <b>problemas de salud</b> y siguió la audiencia desde su residencia en Brasilia, donde cumple <b>prisión domiciliaria</b>.Bolsonaro está acusado de <b>liderar un intento de golpe de Estado</b> para evitar entregar el poder a <b>Luiz Inácio Lula da Silva</b>, tras su derrota electoral en 2022. Junto a él son procesados siete de sus antiguos colaboradores, incluidos exministros militares.El caso ha sido calificado como <b>histórico</b>: en 135 años de república, nunca un presidente ni altos mandos militares habían enfrentado a la justicia por <b>subvertir el orden democrático</b>.El juez instructor, <b>Alexandre de Moraes</b>, inauguró la audiencia con un discurso enérgico en defensa de las instituciones brasileñas:'La historia nos enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la pacificación. La impunidad deja cicatrices traumáticas en la sociedad y corroe la democracia.'La sesión fue transmitida en directo por YouTube, con picos de <b>20.000 espectadores simultáneos</b>, reforzando el carácter <b>transparente y pedagógico</b> del juicio.El fiscal general de la República, <b>Paulo Gonet</b>, presentó un amplio conjunto de pruebas, entre ellas:Borradores de decretos que contemplaban <b>anular elecciones</b> y <b>detener autoridades</b>.Un discurso preparado por Bolsonaro para anunciar tras el golpe.Un plan que incluía incluso la <b>eliminación de Lula y su vicepresidente Geraldo Alckmin</b>.Bolsonaro y los demás imputados enfrentan cargos por <b>concierto para delinquir, uso de menores, porte ilegal de armas y atentado contra el Estado de derecho</b>, delitos que podrían sumar <b>más de 40 años de prisión</b>.El magistrado Moraes también aludió, sin mencionarlo directamente, a las <b>presiones internacionales</b> derivadas de la campaña de apoyo a Bolsonaro desde la administración de <b>Donald Trump</b>, que llegó a imponer aranceles de 50 % a Brasil.El asesor de Trump, <b>Jason Miller</b>, reaccionó en X con un mensaje hostil:<i><b>'Sería prudente que el @STF y @Alexandre supieran que Estados Unidos no negocia con terroristas', dijo.</b></i>La relación entre el bolsonarismo y el trumpismo ha sido constante, con el propio <b>Eduardo Bolsonaro</b>, hijo del expresidente, buscando respaldo en Washington.El juicio se desarrolla en la <b>primera sala del Supremo</b>, integrada por cinco magistrados. El próximo 9 de septiembre, Moraes abrirá la votación del veredicto.Brasil, con apenas cuatro décadas de democracia, enfrenta así uno de sus <b>mayores desafíos institucionales</b>. Mientras tanto, Bolsonaro conserva un capital político importante que su familia y gobernadores de derecha ya disputan con vistas a las <b>elecciones de 2025</b>.Como escribió el columnista <b>Hélio Schwartsman</b> en Folha de S.Paulo:'Por bien fundamentada que venga la condena, una parcela nada despreciable del electorado la considerará ilegítima.'