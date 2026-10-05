Trump dice que ‘todo saldrá bien’ ante posible regreso de María Corina Machado a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que “todo saldrá bien” al ser consultado sobre el posible regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado.
La declaración de Trump se produjo luego de que Machado publicara un artículo de opinión en The New York Post, en el que defendió su retorno al país y sostuvo que su presencia en Venezuela es necesaria para acompañar a los ciudadanos y avanzar hacia una transición democrática.
Al ser consultado directamente sobre si respalda el regreso de Machado a Venezuela, el mandatario estadounidense destacó a la dirigente opositora y respondió: “Bueno, diré una cosa: ella es una mujer excelente. Me entregó su Premio Nobel porque sabía que yo me lo había ganado, y es una mujer excelente, y todo va a salir bien”.
Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz. Desde entonces, según ha denunciado, ha intentado regresar a su país en varias ocasiones por vía aérea y marítima desde Panamá, pero esos intentos no se han concretado.
En su artículo, titulado “Por qué debo regresar a Venezuela y el pueblo debe votar”, la opositora afirmó que su regreso es urgente para acompañar al pueblo venezolano y presionar por una transición democrática que permita a los ciudadanos ejercer su derecho al voto.
El pronunciamiento de Trump se produce así en momentos en que Machado mantiene públicamente su intención de regresar a Venezuela y plantea la necesidad de avanzar hacia un proceso democrático en el país.
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