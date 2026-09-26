Panamá y el mundo: esto fue noticia este 26 de septiembre

La jornada informativa de este sábado 26 de septiembre estuvo marcada por acontecimientos políticos, judiciales y diplomáticos, tanto en Panamá como en el escenario internacional.

-El Partido Panameñista lamentó la renuncia del diputado chiricano Medín Jiménez y señaló que permanecerá a la espera de sus explicaciones sobre la decisión. El colectivo recordó que Jiménez contó con su respaldo y con el voto de confianza de los ciudadanos de Renacimiento, donde ocupó en dos ocasiones el cargo de representante de corregimiento y posteriormente fue alcalde.

-Panamá se abstuvo, junto con Colombia, Honduras y Perú, en una votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas que autorizó la participación virtual de altos funcionarios palestinos durante el 81.º periodo de sesiones, en aquellos casos en que no puedan viajar a Estados Unidos. Estados Unidos, Israel y Paraguay votaron en contra de la medida.

-En Chiriquí, un juez de garantías ordenó la detención provisional del conductor investigado por el atropello que provocó la muerte de un menor de edad en Dolega. La medida fue decretada este sábado, seis días después del hecho ocurrido el domingo 20 de septiembre, cuando el conductor presuntamente abandonó el lugar tras el atropello.

-El presidente Donald Trump afirmó que su administración busca alcanzar un acuerdo con Cuba y descartó, por ahora, la necesidad de emprender una acción militar contra la isla. Desde la Casa Blanca, Trump aseguró que su gobierno busca “ayudar a Cuba” y facilitar una eventual apertura hacia los estadounidenses.

-María Corina Machado afirmó que regresará “muy pronto” a Venezuela y sostuvo que el movimiento que encabeza “no tiene vuelta atrás”. Machado señaló que jóvenes, sindicatos y maestros continúan expresándose en el país y que la movilización seguirá hasta que los venezolanos puedan ejercer libremente su derecho al voto.