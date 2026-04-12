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Artemis II: astronautas inician recuperación tras misión espacial

Los astronautas de la NASA, el piloto Victor Glover (i), la especialista de misión Christina Koch (2-i), el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el especialista de misión Jeremy Hansen (2-d) y el comandante Reid Wiseman (d).
Los astronautas de la NASA, el piloto Victor Glover (i), la especialista de misión Christina Koch (2-i), el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el especialista de misión Jeremy Hansen (2-d) y el comandante Reid Wiseman (d). EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/04/2026 11:09
El regreso a la Tierra se concretó este viernes con el amerizaje de la nave Orion en el océano Pacífico, frente a San Diego

Tras completar con éxito su misión de 10 días, la tripulación de Artemis II inició un estricto proceso de recuperación médica para enfrentar los efectos del viaje en el espacio profundo, donde el cuerpo humano experimenta importantes cambios fisiológicos.

El regreso a la Tierra se concretó este viernes con el amerizaje de la nave Orion en el océano Pacífico, frente a San Diego. Tras el impacto, equipos de rescate trasladaron a los cuatro astronautas en helicóptero hasta el buque USS John P. Murtha, donde comenzaron las primeras evaluaciones médicas.

Especialistas de la NASA monitorearon de inmediato posibles efectos del retorno a la gravedad, como mareos, vértigo y alteraciones en la presión arterial, síntomas comunes tras permanecer en microgravedad. Para reducir estos riesgos, la tripulación utilizó trajes de compresión que ayudan a estabilizar el sistema cardiovascular durante el reingreso.

La agencia ha advertido que este tipo de misiones puede generar impactos en el sistema inmunológico, así como debilitamiento muscular y pérdida de densidad ósea. Además, la redistribución de fluidos en el cuerpo puede provocar presión en la cabeza y afectar la visión.

Como parte de su recuperación, los astronautas iniciaron un programa de rehabilitación física que incluye ejercicios de coordinación y fuerza, entre ellos el denominado “circuito de obstáculos”, diseñado para facilitar la readaptación a la gravedad terrestre y preparar futuras misiones.

Posteriormente, la tripulación fue trasladada al Centro Espacial Johnson, donde continuará bajo observación médica y se realizarán estudios más profundos para evaluar el impacto del viaje en su organismo.

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