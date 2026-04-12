Artemis II: astronautas inician recuperación tras misión espacial

Tras completar con éxito su misión de 10 días, la tripulación de <b><a href="/tag/-/meta/artemis">Artemis II</a></b> inició un estricto proceso de recuperación médica para enfrentar los efectos del viaje en el espacio profundo, donde el cuerpo humano experimenta importantes cambios fisiológicos.El regreso a la Tierra se concretó este viernes con el amerizaje de la nave Orion en el océano Pacífico, frente a San Diego. Tras el impacto, equipos de rescate trasladaron a los cuatro astronautas en helicóptero hasta el buque USS John P. Murtha, donde comenzaron las primeras evaluaciones médicas.Especialistas de la NASA monitorearon de inmediato posibles efectos del retorno a la gravedad, como mareos, vértigo y alteraciones en la presión arterial, síntomas comunes tras permanecer en microgravedad. Para reducir estos riesgos, la tripulación utilizó trajes de compresión que ayudan a estabilizar el sistema cardiovascular durante el reingreso.