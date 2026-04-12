Artemis II: astronautas inician recuperación tras misión espacial

Tras completar con éxito su misión de 10 días, la tripulación de Artemis II inició un estricto proceso de recuperación médica para enfrentar los efectos del viaje en el espacio profundo, donde el cuerpo humano experimenta importantes cambios fisiológicos.

El regreso a la Tierra se concretó este viernes con el amerizaje de la nave Orion en el océano Pacífico, frente a San Diego. Tras el impacto, equipos de rescate trasladaron a los cuatro astronautas en helicóptero hasta el buque USS John P. Murtha, donde comenzaron las primeras evaluaciones médicas.

Especialistas de la NASA monitorearon de inmediato posibles efectos del retorno a la gravedad, como mareos, vértigo y alteraciones en la presión arterial, síntomas comunes tras permanecer en microgravedad. Para reducir estos riesgos, la tripulación utilizó trajes de compresión que ayudan a estabilizar el sistema cardiovascular durante el reingreso.