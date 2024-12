Asamblea dominada por el partido de Bukele aprueba minería en El Salvador

Rechazo ciudadano

Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop) presentada este lunes revela que casi el 60 % de los ciudadanos considera que El Salvador no es un país para la explotación minera y que 61 % cree que esta práctica “tendría algún tipo de impacto negativo” sobre el medio ambiente.

De acuerdo con el sondeo, el 23 % de los salvadoreños considera que El Salvador es un país apropiado para la minería, el 59,2 % dijo que no es apropiado y 17,8 % no sabe o no respondió.

Además, revela que 61 de cada 100 salvadoreños cree que la minería metálica “tendría algún tipo de impacto negativo” sobre el medio ambiente.

El 29,9 % considera que la contaminación de las fuentes de agua sería el principal impacto de esta práctica, un 15,6 % de la población cree que será la contaminación general del medio ambiente y 7,7 % dijo que contribuirá a la deforestación.

Además, la encuesta indica que aproximadamente 95 de cada 100 ciudadanos advierten que vivir cerca de una mina “conlleva algún nivel de peligro” y que solamente 3 de cada 100 salvadoreños consideran que serán los trabajadores o la población en general quienes “recibirían la mayor parte de la riqueza generada por la minería”.

La encuesta del Iudop se efectuó entre el 5 y 27 de diciembre con una muestra de 1.266 entrevistas a nivel nacional, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de más o menos el 2,7 %.

La Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), se dispone este lunes a aprobar una ley para permitir la exploración y explotación minera en el país, con lo que estaría dejando sin efecto una normativa que prohíbe desde 2017 dicha práctica.

La aprobación de esta ley ocurre a pesar del rechazo de ambientalistas, organizaciones comunales y de sociedad civil, de iglesias y de universidad a esta práctica por su impacto en la vida de las personas y en el medio ambiente.

En marzo de 2017, el Congreso salvadoreño aprobó la referida ley por considerar a la minería de metales “una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias”.