Brasil y Corea del Sur avanzan con aviones de combate propios y autonomía militar

Ambos programas reflejan <b>una tendencia global hacia la reducción de la dependencia tecnológica en defensa</b>. En el caso de Brasil, el acuerdo con Saab incluyó transferencia de tecnología, mientras que Corea del Sur avanzó en la nacionalización de sistemas clave tras enfrentar restricciones externas.El especialista en defensa <b>Ghunter Rudznit</b> explicó en medios internacionales que el programa brasileño<i> 'garantiza una cierta autonomía aún de las Fuerzas Armadas'</i>, aunque advirtió sobre desafíos financieros y técnicos en su desarrollo.<b>Tanto Brasil como Corea del Sur buscan además posicionarse como exportadores en el mercado de defensa.</b> En el caso del Gripen, países como <b><a href="/tag/-/meta/colombia">Colombia</a></b> han mostrado interés, mientras que <b><a href="/tag/-/meta/indonesia">Indonesia</a></b> se perfila como posible primer cliente extranjero del <b>KF-21</b>.En ese contexto, el presidente colombiano, <b>Gustavo Petro</b>, expresó públicamente el interés de su país en avanzar en una línea similar de desarrollo industrial en defensa. <i><b>'Primer Gripen nuevo hecho en Brasil escoltando al presidente Lula. Es este el camino de Colombia. Ya hacemos nuestros fusiles ‘Jaguar’'</b></i>, señaló el mandatario en la red social X.