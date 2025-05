Bukele impone en El Salvador una ley que restringe a medios y organizaciones independientes

Aunque la ley contempla que el Ejecutivo podrá exceptuar a ciertas entidades, Bukele ha reiterado su postura de no permitir organizaciones que promuevan la democracia o combatan la corrupción.

La nueva ley guarda un parecido notable con la que el régimen de Daniel Ortega impuso en Nicaragua en 2020, utilizada para cerrar más de 5.200 organizaciones no gubernamentales, incluidas universidades, entidades religiosas, gremios médicos y medios de comunicación independientes. En El Salvador , analistas estiman que la norma podría impactar a más de 8.000 ONG y una decena de medios.

La indiferencia del Gobierno ante las críticas

Ya en 2021, Bukele había intentado promover una ley similar, pero la retiró ante la presión internacional. Esta vez, sin embargo, las advertencias de organismos como la ONU no lograron frenar su aprobación. Gina Romero, relatora especial de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea, denunció en X (antes Twitter): “Etiquetar como agentes extranjeros a quienes reciben financiamiento legal estigmatiza, silencia y debilita el tejido cívico del país. Es incompatible con una sociedad democrática”.

¿Qué establece la ley?

El presidente de la República tendrá la potestad de definir quién califica como agente extranjero, qué se entiende por “actividad política” y establecer los requisitos para inscribirse o ser exento. También podrá rechazar, cancelar o no renovar los registros según su criterio. La ley entrará en vigor ocho días después de su publicación oficial.

Si un medio u ONG no se registra dentro del plazo establecido, se le prohibirá realizar actividades o movilizar recursos financieros, materiales o de cualquier otro tipo. Además, se prohíbe expresamente llevar a cabo actividades de carácter político.

Multas millonarias y posibles sanciones penales

Uno de los aspectos más preocupantes de la ley es la posibilidad de sanciones penales. El RAEX deberá emitir un informe semestral sobre las actividades registradas y compartirlo con la Fiscalía, basándose en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.

En 2020, Bukele acusó públicamente al periódico digital El Faro de lavado de dinero y ordenó a la Fiscalía abrir una investigación. Ante ello, el medio trasladó su sede administrativa a Costa Rica.

La ley también otorga al titular del RAEX la capacidad de solicitar la cancelación de la personería jurídica de organizaciones que no cumplan con las disposiciones, o la suspensión de su funcionamiento.

Las multas por no declarar el 30% de los ingresos pueden alcanzar el 60% de las ganancias. Además, otros incumplimientos —como no presentar la documentación requerida o no cumplir con los plazos establecidos— serán sancionados con multas que van de 100.000 a 250.000 dólares.