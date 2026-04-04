Carrera contra el reloj: avanza el operativo de rescate del piloto estadounidense desaparecido en Irán

El operativo para rescatar al segundo piloto estadounidense derribado en Irán continúa en una fase crítica, en medio de un escenario de alta tensión militar y contra el tiempo.

Tras el ataque que provocó la caída del caza F-15E Strike Eagle, uno de los tripulantes logró ser recuperado por fuerzas estadounidenses. Sin embargo, el segundo piloto permanece desaparecido en territorio iraní, específicamente en una zona montañosa donde las condiciones dificultan tanto su localización como su extracción.

La misión de rescate despliega unidades especiales para ubicarlo y sacarlo con vida, mientras que Irán ha activado a la Guardia Revolucionaria y ofrece recompensas por información que permita capturarlo. Este escenario aumenta la presión, ya que la eventual captura del piloto podría tener implicaciones estratégicas en el conflicto.

El operativo también incluyó el uso de helicópteros UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aérea de EE. UU, diseñados para misiones de rescate en combate. No obstante, la aeronave fue alcanzada por fuego iraní durante una operación de búsqueda y rescate de la tripulación. A pesar de ello, se confirmó que las tripulaciones lograron salir ilesas.

Para reducir riesgos, las operaciones se apoyan en aviones de combate que brindan cobertura aérea, así como en aeronaves de guerra electrónica y reabastecimiento, que permiten extender el alcance de la misión.

El presidente Donald Trump ha seguido de cerca la evolución de la situación. En las últimas horas, ha sostenido reuniones con su equipo de seguridad nacional, evaluando los próximos pasos en una operación que se ha vuelto cada vez más compleja.

Sin embargo, según indicó el medio Infobae, el presidente de Estados Unidos aún no ha definido cuando reconocerá que uno de los pilotos permanece bajo control iraní, ni ha precisado las circunstancias en las que el caza F-15E fue derribado por el régimen.

Las condiciones del terreno y el avance de las fuerzas iraníes complican el panorama. La noche ha sido clave para mantener con vida al piloto, ya que la oscuridad reduce las probabilidades de ser detectado. Sin embargo, con la llegada del día, aumentan los riesgos de que sea localizado por fuerzas enemigas.

El rescate, que combina tecnología avanzada, entrenamiento de élite y coordinación internacional, recuerda a operaciones similares en conflictos pasados.