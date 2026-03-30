Guardia Revolucionaria iraní confirma la muerte de su jefe naval, Alireza Tangsiri

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó este lunes 30 de marzo la muerte de Alireza Tangsiri, comandante de su Armada, a causa de las heridas sufridas en un ataque mientras supervisaba las defensas de las islas y costas estretégicas utilizadas por los “enemigos agresores”.

Tangsiri, veterano de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), dirigía la Marina de los Guardianes de la Revolución desde el 2018 y era considerado uno de los principales estrategas militares del país, responsable del cierre del estrecho de Ormuz.

Según el comunicado oficial, el fallecido “asestó duros golpes que llevaron a la destrucción de importantes instalaciones e infraestructuras del enemigo y al derribo de un caza estadounidense” durante la guerra.

La Guardia Revolucionaria aseguró que su muerte no detendrá los esfuerzos militares del país, que continuarán con mayor fuerza contra Estados Unidos e Israel.

Israel había anunciado la muerte de Tangsiri la semana pasada, y Estados Unidos e Israel han asesinado a varios altos mandos iraníes desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero.

Entre las víctimas también se encuentran el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, general Mohammad Pakpur, y el jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, general Abdorrahim Musaví.

Bajo el mando de Tangsiri, la Marina de la Guardia Revolucionaria se fortaleció y se destacó por capturas de navíos extranjeros acusados de infracciones en el Golfo.

Además, el contralmirante estaba sujeto a sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, y era conocido por sus advertencias de que Irán podía cerrar el estrecho de Ormuz en caso de ataque, decisión que, según él, dependía de los dirigentes del país.