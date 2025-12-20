Clinton en un jacuzzi, fiestas con Jagger y Jackson figuran en archivos Epstein

La Justicia de EE.UU. publicó un total de 3.965 archivos, con un tamaño aproximado de 3 gigabytes, repartidos en cuatro nuevos conjuntos de datos.La mayoría son documentos en formato PDF, además de un archivo de vídeo y varias imágenes individuales, algunas de ellas integradas en expedientes de múltiples páginas.Las autoridades subrayaron que la naturaleza sensible del caso ha obligado a revisar y censurar cada documento para proteger información privada y la identidad de las víctimas.Por ello, expertos y observadores advierten que la publicación íntegra de los archivos podría no aportar nuevos elementos sustanciales sobre la red de relaciones de Epstein, quien fue falleció por suicidio en prisión, según las autoridades, tras ser condenado por abuso sexual y prostitución de menores.