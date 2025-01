Colombia mantendrá relaciones con Venezuela pero no avala resultados electorales

El Gobierno colombiano reafirmó este jueves que mantendrá las relaciones diplomáticas con Venezuela pero manifestó, un día antes de la investidura presidencial, que no avala los resultados oficiales que dieron como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio al actual mandatario, Nicolás Maduro.

“Debido a la estrecha relación económica, comercial, social, cultural, humanitaria y de seguridad que impacta a ciudadanos de ambos países, Colombia ha decidido responsablemente mantener las relaciones bilaterales con Venezuela, lo que no significa un aval a los resultados electorales”, dijo el canciller, Luis Gilberto Murillo, en una declaración.

El ministro explicó que “no fueron unas elecciones libres”, pues el proceso “no brindó garantías” y nunca fueron publicadas las actas, como lo pedía el Gobierno colombiano para reconocer la victoria de Maduro.

“Sin actas públicas ni transparentes, Colombia no reconoce los resultados electorales en Venezuela”, subrayó Murillo.

Sin embargo, el canciller expresó que “Colombia promueve una diplomacia responsable y estratégica, que tiene como el propósito de construir relaciones sostenibles en el tiempo y que responda a los intereses nacionales”.

Por eso, el Gobierno consideró que cerrar la frontera y romper las relaciones con Venezuela, como ocurrió en el pasado y como han reclamado distintos sectores, “no sirve de nada”.

“Lo fácil es romper las relaciones y cerrar fronteras, lo responsable es considerar el impacto a largo plazo sobre la gente y realmente buscar soluciones a los problemas de fondo”, añadió.

Murillo insistió al Gobierno venezolano en que debe respetar los derechos de la oposición y expresó su “profunda preocupación y rechazo ante el incremento y la gravedad de las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos”.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó que no asistirá mañana a la investidura de Maduro y aseveró que las elecciones no fueron libres por diversas razones, por lo que su país no las puede reconocer, algo que recalcó esta noche Murillo.

Colombia estará representada en la investidura por el embajador en Caracas, Milton Rengifo, algo que también le ha valido numerosas críticas al Gobierno de Petro pues hay quienes consideran que su actitud es ambigua al no reconocer los resultados electorales que le adjudicaron el triunfo a Maduro y al mismo tiempo enviar un representante a su posesión.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros donde colindan siete departamentos colombianos y cuatro estados venezolanos y viven unos 12 millones de personas.