‘Con Panamá hay una gran conexión e históricamente se han opuesto al bloqueo contra Cuba’

La Asamblea General de las Naciones Unidas votará esta semana una resolución contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, donde se espera, como ha ocurrido en los últimos 30 años, reciba un masivo apoyo a favor del fin del paquete de sanciones económicas y políticas impuestas sobre la nación caribeña desde 1962. La votación llega en momentos que Cuba pasa por uno de sus períodos económicos más críticos en su historia reciente. Golpeado por apagones eléctricos, escasez de combustible y la caída de la calidad de vida de los cubanos, en medio de un creciente descontento de distintos sectores de la población por la situación del país, mientras el gobierno de la isla reclama que el “mayor obstáculo” para el desarrollo de Cuba es el bloqueo norteamericano. “Los que opinan que Cuba está fracasada y que el socialismo en Cuba ha fracasado. ¿Por qué no quitan el bloqueo?”, sostuvo Víctor Manuel Cairo, embajador de Cuba en Panamá, quien conversó con ‘La Decana’ sobre el embargo, la situación en la isla y las relaciones con Panamá.

Esta semana se votará en la ONU las sanciones de EE.UU. contra Cuba ¿Esperan algo distinto en esta votación?

Se trata de una resolución que se presenta cada año en la Asamblea General de la ONU, en la que Cuba recibe prácticamente el apoyo de todos los países miembros de la comunidad internacional, solo EE.UU. e Israel se oponen. El bloqueo es un acto de guerra violatorio del derecho internacional que causa daños y genera un impacto social y económico en toda la sociedad cubana. Los efectos extraterritoriales del bloqueo, de los cuales se habla muy poco, limita la actividad comercial de Cuba con el resto del mundo y limita el accionar de empresas extranjeras con Cuba. Es una política inhumana, atenta contra la soberanía del Estado cubano y contra la Carta de la ONU. Denominamos al bloqueo como un acto de genocidio.

¿Cómo funcionan estas sanciones?

Es una política que está basada en normas jurídicas y medidas que tienen diferentes actores y que provienen del brazo Ejecutivo del gobierno de los EE.UU. (...) prohíbe que sucursales de empresas norteamericanas tengan vínculos con Cuba en terceros países e incide en qué barcos no puedan entrar en puertos cubanos transcurrido un tiempo excesivo para comercializar o trabajar en puertos norteamericanos. Una violación flagrante del derecho internacional porque un congreso, el de los EE.UU., que se supone que apruebe leyes para su jurisdicción, desde el punto de vista jurídico, no debe adoptar normativas que puedan regir en terceros países.

Habla de extraterritorialidad de las sanciones, ¿en qué sentido?

En 2019, después de medidas adoptadas por el Gobierno [del expresidente Donald] Trump, 14 compañías navieras fueron sancionadas por EE.UU. De esas navieras, cinco barcos con bandera panameña fueron sancionados por llevar combustible hacia Cuba. Hay quienes dicen que no hay persecución del combustible hacia Cuba, pero si existe (...) eso aleja las empresas de tener negocios con la isla. Hay famosos bancos europeos multados, compañías hoteleras y turísticas españolas multadas, igual bancos alemanes y franceses. No es solo la sanción, se impone una especie de temor de tener alguna relación con Cuba para evitar sanciones. En el sitio de la OFAC [Office of Foreign Assets Control, en inglés] aparecen sancionadas 116 compañías panameñas o radicadas en Panamá, de esas, 17 vinculadas a nuestro país. Ese es el efecto extraterritorial del bloqueo ¿Por qué tienen que sancionarse compañías radicadas en Panamá por normativas de EE.UU.? Ningún banco panameño puede transferir dinero hacia Cuba y desde la isla hacia Panamá, eso es un obstáculo del comercio y para la comunidad cubana que residen en Panamá.

El Gobierno estadounidense argumenta que las sanciones buscan más bien impactar políticamente al gobierno...

Eso es una gran mentira. Hay que vivir en Cuba, ser un ciudadano cubano que todos los días se levanta. Cuando nuestro pueblo pierde su capacidad de adquisición de alimentos, de producción de medicamentos, ¿eso afectará solo al gobierno? Es una acción masiva contra todo un pueblo que sufre esas carencias. La pretensión real del bloqueo está bien descrita en un memorándum que se emitió en el año 1962 por un subsecretario de Estado que se llama Lester Mallory. Donde dice que la mayoría de los cubanos apoyan a [Fidel] Castro, por lo tanto, a Cuba hay que rendirla por hambre y miseria, esa es la esencia de bloqueo (...) unos 18 días de bloqueo equivalen a 250 millones de dólares. Con ese dinero se reparan y se le da mantenimiento sin tener en cuenta inversiones y combustible al sistema nacional eléctrico.

Precisamente sobre este apagón grave que están sufriendo los cubanos tras las fallas en el sistema eléctrico, hay críticas que indican que no es bloqueo, sino la mala gestión del gobierno...

Si la mala gestión del gobierno cubano es lo que genera las incapacidades de nuestro pueblo, ¿Por qué no quitan el bloqueo? Si nuestro problema es que el modelo económico, social y político está agotado, quiten el pretexto entonces. Si los que opinan que Cuba está fracasada y que el socialismo ha fracasado. ¿Por qué no quitan el bloqueo? Y no dejan que el socialismo cubano, sin bloqueo, permita su capacidad de gestión (...) tumben el bloqueo y nosotros haremos una demostración de lo que es capaz el sistema social cubano. Un sistema que, a pesar de las sanciones, tiene mayores índices de desarrollo social en varias áreas, que muchos de los países de la región y el mundo. Un modelo que fue capaz, durante la covid-19, de crear cinco candidatos vacunales que no logró ningún país del mundo, ni los más desarrollados. Un modelo que no tiene niños en la calle pidiendo dinero, ni sin ir a la escuela, con un sin número de datos y resultados mostrados a nivel social, cultural, educación y político. Cuba también está lista para hablar de democracia, se ha secuestrado ese término de manera irrisoria.

Los críticos del modelo cubano cuestionan de que no se puede hablar de democracia en la isla cuando hay un partido único con una sola postura política...

Cuando yo escucho a esa frase y a esos teóricos de la democracia en el mundo, les pregunto ¿Qué es la democracia? Es democracia tener 20 partidos y aun así EE.UU. te diga lo que hay que hacer. Es democracia tener 20 partidos con índices de pobreza elevados y analfabetos. Es democracia que en un país [EE.UU.] donde no se gana con el voto popular haya un presidente electo y que se promueva esa democracia como “la única” capaz en el mundo ¿En qué documento de Naciones Unidas aparece que la democracia tiene un solo modelo? A los que luchan por la democracia en el mundo, por qué no ejercen su crítica y análisis hacia la realidad que tienen en sus propios países. Por la democracia hay mucho que hacer en el mundo. Entonces cuando se habla de Cuba se desconoce la realidad histórica de nuestro país. Ante de 1959 en Cuba había pluripartidismo y jamás fue un país democrático (...) además nosotros somos muy respetuosos de la vida interna de los otros países.

Al gobierno cubano se le señala de querer exportar la revolución a otros países desde 1959...

Somos respetuosos de la realidad internacional, cada país tiene su historia y la democracia está ligada a la propia historia de cada país. No es la misma democracia, la que puede practicar Cuba, a la que puede practicar otros países. Nosotros hemos vivido 60 años en guerra, nos persiguen, nos agreden, ya se le olvida el mundo las invasiones [de EE.UU.] a Cuba y han usado guerra bacteriológica. Se le olvida el mundo de que nos ha hecho piratería, nos tumbaron un avión (...) en Panamá se intentó asesinar a Fidel [Castro] por Posada Carriles, terroristas que por cierto fueron indultados. Hay personas que hablan de Cuba sin conocerla. Cuba tiene las mismas dificultades que enfrenta América Latina, problemas de electricidad, acceso a agua y no digo nombres por ética. Además, no están bloqueados.

El bloqueo tiene más de 60 años, nada indica que va a cambiar esa situación, ¿Qué plantea hacer entonces?

En primer lugar, salir del bloqueo por nuestros propios medios Si bien el bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo económico de nuestro país, hay temas que nosotros reconocemos que tenemos que ajustar. Hay modificaciones que tenemos que hacer y que estamos siendo (...) para nuestro país es clave que todo lo que se haga sea bajo un consenso nacional bajo las condiciones y premisas del socialismo cubano, preservando sus conquistas, nunca renunciar a ellas, no se trata de que vamos a adoptar ajustes neoliberales. Cuba tendrá que hacer cambios y medidas para ser más productivo y efectiva la gestión de las empresas estatales, pero tenemos que hacerlo siempre bajo la concepción de que el ser humano por encima. La Revolución Cubana es profundamente humanista.

El gobierno cubano ahora le están dando espacio al sector privado, ¿cómo eso se compatibiliza con este modelo socialista?

El sector privado ha sido considerado un factor importante en el desarrollo económico de Cuba. Hoy hay capacidad en Cuba de crear mipyme [Micro, pequeñas y medianas empresas], que han trabajado directamente en el desarrollo de actividades productivas que son muy eficientes y que tienen un gran resultado, a pesar de también verse afectadas por el bloqueo (...) existe un gran desarrollo hoy de la actividad privada en el país, aumentado significativamente. Hay un grupo de sectores que no están accesibles a la empresa privada porque constituyen claves del desarrollo de sistemas de nuestro cubano, como la salud pública.

¿Cómo evalúa las relaciones entre Panamá y Cuba hoy?

Las relaciones entre Cuba y Panamá están en un momento positivo. Podríamos decir que entre ambos países hay una gran conexión. Hay potencialidades de cooperación, en el sector educacional, salud, comercio y medio ambiente. Tenemos varias oportunidades de trabajar y de fortalecer los vínculos entre nuestras empresas, con la Zona Libre de Colón y entre la actividad empresarial cubana y panameña. El comercio entre los dos países, según estadística de 2022, superaba los $300 millones de dólares. A pesar de todos los obstáculos que hay con el bloqueo (...) pero la relación es bidireccional y esa bi direccionalidad nos permite decir que Panamá se puede beneficiar de esa cooperación con Cuba. Hay grandes oportunidades y fortalezas en el desarrollo de la salud, en educación tenemos el programa Mueve por Panamá, que desarrolló el Ministerio de Desarrollo Social y es con asesores cubanos a partir del método cubano “Yo sí Puedo”, que permite la alfabetización de personas adultas. Podríamos ayudar a que Panamá para las próximas olimpiadas, a partir de poder establecer cooperación deportiva. Trabajar en la formación de atletas de alto rendimiento y la atención de la medicina deportiva (...) hemos contribuido en graduar a más de 1,400 panameños en diferentes profesiones, fundamentalmente en medicina, cine, agricultura y deportes.

Son los aspectos más tradicionales de cooperación Cuba-Panamá ¿Qué otros temas?

Trabajamos intensamente en mitigar el impacto del tema migratorio. Hoy Cuba no es un problema para Panamá en cuanto a la entrada de cubanos ilegales por el Darién, la cifra se ha reducido significativamente. Por lo tanto, hoy somos un país que tiene la oportunidad de cooperar con Panamá en materia de seguridad ante la migración y la lucha contra el narcotráfico. Tenemos acuerdos firmados en todas esas áreas y yo creo que podemos fortalecer esa gran conexión que ya existe. Cuba fue importante en la recuperación de la soberanía completa de Panamá, con el Movimiento de Países No Alineados (...) Panamá siempre se ha caracterizado por tener una relación con Cuba, donde no se deja influenciar por el juego geopolítico e históricamente se ha opuesto al bloqueo. Sabemos que tenemos la oportunidad de que el pueblo panameño, y que el gobierno Panamá, una vez más, manifieste su voluntad favorable contra ese bloqueo.