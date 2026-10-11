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El papa León XIV será operado tras detectar un nódulo en un pulmón

Aunque no se han divulgado más detalles sobre su estado de salud, el Vaticano estima que León XIV necesitará alrededor de una semana para recuperarse de la intervención quirúrgica.
Aunque no se han divulgado más detalles sobre su estado de salud, el Vaticano estima que León XIV necesitará alrededor de una semana para recuperarse de la intervención quirúrgica. Agencia EFE / EFE
Por
Adriana Berna
  • 11/10/2026 09:37
Un chequeo médico permitió detectar un nódulo pulmonar en el papa León XIV. Los médicos recomendaron extirparlo y el pontífice confirmó que ya tiene programada la intervención

El papa León XIV anunció que será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días, luego de que un chequeo médico detectara un pequeño nódulo en uno de sus pulmones. El hallazgo representa el primer episodio de preocupación relacionado con la salud del pontífice desde su elección.

León, de 71 años, informó a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro para la oración dominical de la semana que el nódulo está “bien localizado” y que fue detectado a tiempo. No obstante, pidió a los fieles que oraran por la visita pastoral que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú.

“Recientemente, durante unos exámenes médicos, los médicos encontraron un nódulo localizado en mi pulmón (...) Los médicos consideran aconsejable intervenir, por lo que, siguiendo su consejo, he decidido someterme a una intervención quirúrgica para extirparlo. La operación ya está programada para los próximos días”, explicó el Papa.

La lesión fue detectada durante exámenes médicos y, según el pontífice, está “bien localizada”. Los médicos aconsejaron una intervención para extirparla.
La lesión fue detectada durante exámenes médicos y, según el pontífice, está “bien localizada”. Los médicos aconsejaron una intervención para extirparla. Agencia EFE / EFE

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión localizada que puede ser benigna. Según la Sociedad Torácica Americana, menos del 5% de los nódulos pulmonares resultan cancerosos, aunque el riesgo aumenta en función de la edad, el tamaño de la lesión y otros factores.

Elegido papa por los cardenales de todo el mundo en mayo de 2025, León XIV tiene una edad relativamente temprana para quien ocupa la jefatura de la Iglesia católica. Entre sus aficiones figuran los deportes, incluido el tenis, y no se tiene constancia de que haya enfrentado problemas de salud anteriormente.

Su predecesor, el fallecido papa Francisco, murió a los 88 años, después de experimentar un progresivo deterioro de su salud durante sus últimos años.

La oficina de prensa del Vaticano indicó que la recuperación de León XIV tras la intervención quirúrgica podría durar aproximadamente una semana. Sin embargo, no proporcionó de inmediato más detalles sobre el estado de salud del pontífice.

El anuncio se produce mientras el Papa mantiene una agenda apretada y se prepara para una gira de 11 días por Uruguay, Argentina y Perú, prevista del 6 al 17 de noviembre.

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