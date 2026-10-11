El papa León XIV será operado tras detectar un nódulo en un pulmón

El papa León XIV anunció que será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días, luego de que un chequeo médico detectara un pequeño nódulo en uno de sus pulmones. El hallazgo representa el primer episodio de preocupación relacionado con la salud del pontífice desde su elección.

León, de 71 años, informó a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro para la oración dominical de la semana que el nódulo está “bien localizado” y que fue detectado a tiempo. No obstante, pidió a los fieles que oraran por la visita pastoral que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú.

“Recientemente, durante unos exámenes médicos, los médicos encontraron un nódulo localizado en mi pulmón (...) Los médicos consideran aconsejable intervenir, por lo que, siguiendo su consejo, he decidido someterme a una intervención quirúrgica para extirparlo. La operación ya está programada para los próximos días”, explicó el Papa.