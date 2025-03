Exclusiva | Albert Ramdin: ‘Espero que la OEA no se involucre en la geopolítica global’

“Es fundamental que nos comprometamos con la construcción de sociedades pacíficas y bien organizadas, invirtiendo en educación, en salud y en el sector privado. No es únicamente una responsabilidad del gobierno. expresado.

Ramdin no solo habló de sus aviones al frente de la OEA por los próximos cinco años. También sobre el panorama actual de la región, la credibilidad de la OEA y su iniciativa para disminuir la crisis en ciertos países de Latinoamérica donde el crimen y la violencia han sacudido a la población.

Su última prioridad apunta a construir e invertir en un futuro más sostenible, un entorno político más estable y un territorio más pacífico. “Esto no sucederá en cinco años. Quiero disipar cualquier tipo de expectativas. Es un trabajo que se llevará a cabo poco a poco”.

Su tercera tarea será abordar los problemas que viven los países de la región, como Haití. “Tenemos que ser un intermediario honesto y no tomar posiciones. Se deben definir soluciones para el futuro. Nadie se beneficiará de la inestabilidad ni de la inseguridad política”, resaltó.

Dijo que planea dialogar no solo con los Estados miembros, sino con las organizaciones subregionales como la Comunidad del Caribe (Caricom) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para responder “a los problemas difíciles que debemos abordar”.

La segunda prioridad es la reestructuración del equipo de la OEA para obtener resultados eficientes. “La organización está haciendo muchas cosas buenas, pero no se ha contado la historia”, dijo.

En los últimos años, la organización ha sido criticada por su gestión de algunos conflictos regionales. ¿Cómo planea fortalecer la credibilidad de la OEA?

Debemos involucrarnos, dialogar con los países y ser un intermediario honesto. No podemos tomar partido. Mi trabajo es encontrar soluciones para el futuro. Escucharemos a todos los Estados miembros, ya que tenemos que trabajar con ellos. Ellos son los dueños de la OEA.

En países como Venezuela, Nicaragua y Haití persisten las crisis políticas y humanitarias. ¿Cuál sería su enfoque para mediar y encontrar soluciones?

En cuanto a Nicaragua, el país ya no es miembro de la OEA. No quiero decir que no somos responsables de monitorear el desarrollo allí. Pero, a menos que quieran involucrarse de nuevo, se vuelve muy difícil hacerlo.

Con respecto al país caribeño, vamos a restablecer el Grupo de Amigos de Haití. Este conjunto puede movilizar apoyo político, experiencia técnica y fondos. Involucraremos no solo a los Estados miembros, sino también a los bancos, las agencias de desarrollo, las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Haití tiene una crisis humanitaria y debemos abordarla en términos de necesidades médicas, alimentos y agua.

Colaboraremos con el consejo de transición haitiano, ya que la inversión en seguridad será crucial. También es fundamental la financiación política para mantener un nivel de estabilidad, garantizar la eficiencia y que los parlamentarios cumplan con su deber de contribuir a un gobierno democrático.