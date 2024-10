Guerra y Paz: Walid Zayed, la postura de Palestina en la crisis de Medio Oriente

La situación entre Israel y países del Medio Oriente, como Líbano y Palestina, parece ser muy complicada en este momento, ¿qué tanto cree que escale el conflicto en un futuro?

Hace algunos días, la Cancillería de Panamá publicó un comunicado en el cual mencionó solidarizarse con la población de Israel y esperaba que todas las partes dejaran de usar la fuerza en el conflicto, ¿qué opina usted?

Panamá no puede involucrarse tomando bando de un solo lado; esto es un tema ajeno al marco del derecho humanitario. Israel es el causante de los crímenes y Panamá debe actuar consecuente a ello.

Panamá se ciega completamente frente a esta situación cuando en el comunicado ni siquiera menciona al pueblo palestino; tenemos un año en el que el pueblo palestino está siendo asesinado y Panamá no ha hecho un solo comunicado condenando las masacre que Israel comete contra Palestina.

La improvisación política transitoria no es la mejor manera de llevar la política exterior panameña. Panamá se equivoca totalmente haciendo ese tipo de comunicados para solo un grupo étnico o religioso; se equivoca cuando se aparta del marco conceptual del respeto del derecho internacional público y el derecho internacional humanitario.

¿Cree que este conflicto afecte de alguna manera a Panamá en el futuro? De ser así, ¿de qué maneras?

El conflicto no debería afectar a Panamá como tal, porque el país es un crisol de razas, pero perjudica cuando se trata de evadir una responsabilidad de ser ese crisol de razas. Panamá es el puente del universo donde todos debemos de convivir.

Cuando estas cosas se dan entramos en el diálogo de sordos. En ese sentido, Panamá debe abstenerse de propiciar esta situación, pero en el país no debería suceder absolutamente nada más allá.

Si la política nacional panameña no establece parámetros definidos por el contexto de las Naciones Unidas y sus resoluciones, entonces no podemos decir que no pasa nada, porque sí pasa, y la improvisación política es un peligro para la continuidad del entendimiento humano.