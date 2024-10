Guerra y Paz: Itai, Bardov, la postura de Israel en la crisis de Medio Oriente

La situación entre Israel y países del Medio Oriente, como Líbano y Palestina, parece ser muy complicada en este momento, ¿qué tanto cree que escale el conflicto en un futuro?

No es un conflicto que tengamos con muchos países, sino con Irán y sus proxys. Nosotros no queremos que el conflicto escale, el Gobierno de Israel ha mencionado tres objetivos claros: asegurarse de que Hamás ya no sea una amenaza para Israel después de lo que sucedió el 7 de octubre; traer de vuelta a 110 de los rehenes que todavía están en Gaza dentro de los túneles de Hamás y devolver a todos los ciudadanos desplazados de Israel a sus casas.

Lo que estamos pidiendo en cuanto a Hizbulá es implementar la Resolución 1701 y la Resolución 1559 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que mencionan que Hizbulá no debe estar en el suroeste del Líbano ni el río Litani, ni tampoco pueden estar en la frontera de Israel. Claramente, no han cumplido con esas resoluciones y han estado amenazando a los ciudadanos de Israel por años y, más específicamente, desde el 8 de octubre.