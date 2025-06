Gustavo Petro justifica su desaparición por 48 horas en suspuestas amenazas de seguridad

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reapareció este sábado tras una ausencia de 48 horas tanto en redes sociales como en actos públicos.

Durante este periodo, canceló su participación en la Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), de la cual era anfitrión. La canciller Laura Sarabia pidió excusas en el evento, alegando "fuerza mayor", sin dar más detalles, lo que generó gran especulación.

Petro explicó en X que su desaparición se debió a motivos de seguridad, asegurando haber recibido información sobre un posible ataque el día de la COP16 en Cali. Añadió que utilizó estrategias personales aprendidas en el pasado para evadir el peligro.

Durante su inactividad, su agenda oficial fue poco clara, y coincidió con un paro nacional de escasa participación en apoyo a la reforma laboral. Petro no se pronunció sobre las marchas ni sobre críticas recientes de su ex canciller Álvaro Leyva, quien lo acusó de no tener capacidad para gobernar y mencionó una supuesta adicción. Petro desestimó las acusaciones llamando a Leyva "víbora".

En la Cumbre de la AEC, celebrada en Montería, se esperaba que Petro entregara la presidencia pro tempore del organismo al presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Sin embargo, debido a su ausencia, la canciller Laura Sarabia fue quien realizó la entrega formal al canciller panameño, Javier Martínez-Acha.

La reciente desaparición de Petro reaviva cuestionamientos sobre su estilo de liderazgo y la transparencia en la comunicación presidencial. Críticos como el ex canciller Álvaro Leyva han señalado patrones de ausencias similares en el pasado, incluyendo una visita oficial a Francia en 2023, donde Petro también estuvo inubicable durante dos días.

En medio de una creciente presión política y desafíos internos, la reaparición del presidente plantea interrogantes sobre la estabilidad y dirección futura de su gobierno.