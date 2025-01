Jueza pone en pausa el plan de Trump de congelar los fondos federales

Este miércoles una jueza suspendió la congelación de fondos federales anunciada el martes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Loren AliKhanen, jueza federal de Washington, fue quien le dio una pausa a este programa. La medida se tomó debido a que no había claridad. Matthew Vaeth, que fue quien lo firmó, dejó en peligro varios programas vitales en el gobierno, como son la salud, la educación, a la comunidad Lgtbq y la asistencia a los necesitados. Esto podría surgir en la pérdida de atención importante en los ciudadanos.

“La congelación por parte de la Casa Blanca de Trump de la ayuda federal ordenada por el Congreso es imprudente y no tiene precedentes” declaro Phil Weiser, fiscal de Colorado.

El martes 28 de enero, el presidente Donald Trump anunció que el estado no estará dando más fondos federales para el apoyo financiero. Dando un rotundo cambio y siguiendo con su agenda. Esta decisión desató caos en la gente, aunque la Casa Blanca aseguraba que nada le iba a pasar a la Seguridad Social.

La reacción del publico cuando el presidente Donald Trump anuncio la congelación de fondos:

Los demócratas dijeron que era un asalto ilegal a la autoridad del Congreso sobre el gasto federal, mientras que los republicanos lo defendieron en gran medida como un cumplimiento de la promesa de campaña de Trump de controlar el presupuesto federal de 6,75 billones de dólares. Al demandar para bloquear la medida, los 23 fiscales generales argumentaron que la política era inconstitucional porque el Congreso ya había determinado cómo se gastarían los fondos. También dijeron que pondría en peligro los fondos de ayuda en casos de desastre para ayudar al sur de California a reconstruirse tras los incendios forestales. Comunica Reuters

En su primera rueda de prensa como portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt defendió la medida, subrayando que el dinero que la asistencia prestada directamente a individuos, incluidas las pensiones, la atención de Medicare o los cupones de alimentos, no se verían congelados. Pero no pudo garantizar que se mantuviesen los que perciben de forma indirecta, a través de los gobiernos estatales y locales y de organizaciones no gubernamentales, incluido Medicaid, el seguro sanitario público para personas más necesitadas. Reporta El País.