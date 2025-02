La posibilidad de renunciar del papa se comenta en el Vaticano

Las condiciones de salud del papa Francisco, hospitalizado desde hace una semana en el Gemelli de Roma con una neumonía bilateral, mejoran ligeramente, pero en el Vaticano es inevitable que los cardenales hablen de la posibilidad de que el pontífice presente una renuncia.

Durante su pontificado, el papa argentino se ha referido en varias ocasiones a la posibilidad de renuncia después de la histórica decisión de Benedicto XVI, al explicar que “había abierto la puerta de los papas eméritos”.

Pero, también, en otra ocasión, aseguró que “sin embargo, la dimisión de un papa no debería convertirse, por así decirlo, en una moda, en algo normal”, pues subrayó que “el ministerio del papa es ‘ad vitam’ [de por vida]”.

Aunque tiene que guardar completo reposo, Francisco ha seguido firmado algunas cuestiones urgentes como renuncias o nombramientos de obispos.

El primero que lanzó la posibilidad entre los muros vaticanos en las varias entrevistas que ha concedido ha sido el ‘ministro’ de Cultura, Gianfranco Ravasi, al asegurar que Francisco podría renunciar “si tuviera dificultades graves para cumplir su servicio”, pero “su gran deseo es cumplir al menos el Jubileo”.

“Creo que sí. Si tuviera serias dificultades para cumplir su servicio, tomará su propia decisión. Será él quien decida, por supuesto, tal vez pida consejo, pero la última palabra la evaluará por sí mismo, en conciencia”, explica Ravasi este viernes en el Corriere della Sera al ser preguntado sobre una posible dimisión en caso de graves problemas de salud.

Y en otra declaración aseguraba: “Sin embargo, no hay duda de que si se encontrara en una situación en la que su capacidad de tener contacto directo, como le gusta hacer, de poder comunicarse de manera inmediata, incisiva y decisiva, estuviera comprometida, entonces creo que podría decidir dimitir”.

Cuando se le preguntó el jueves en una rueda de prensa sobre el comentario de Ravasi al arzobispo de Marsella (Francia), el cardenal francés Jean-Marc Aveline, de 66 años, dijo: “Todo es posible, pero no sé nada al respecto”.

Mientras que en este mismo acto, el arzobispo de Barcelona (España), el cardenal Juan José Omella, ​​de 78 años, aseveró: “No soy profeta ni adivino. En la Iglesia está todo previsto, la muerte y la renuncia. Ya lo hizo Benedicto. Yo no sé nada, no he hablado con él [...] no sé lo que hará el papa, pero invito a vivir el presente, acoger lo que venga, y nunca sentiremos miedo”.

“No es respetuoso transmitir estos rumores. Que dimita o no dependerá de cómo se recupere el papa de su enfermedad. Él ya ha dicho que si deja de estar en condiciones, se irá. La decisión corresponde sólo a Francisco”, respondió el cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo y uno de los más estrechos colaboradores de Jorge Bergoglio, en una entrevista concedida a varios diarios italianos este viernes.

Y añadió: “Confío en que se recupere, está en buenas manos. Sin embargo, espero que, una vez que reciba el alta, pueda dedicarse más tiempo a sí mismo. Se ha descuidado. Todos necesitamos cuidarnos un poco más”.

El cardenal Giovanni Battista Re, sin embargo, negó cualquier hipótesis de dimisión en una entrevista en el diario La Repubblica: “El papa se está recuperando bien, no estamos inventando cosas. No se debe hablar de dimisión, dentro de unos días volverá al Vaticano”.

Re, decano del colegio cardenalicio, acalló los rumores de reuniones ya organizadas entre los purpurados: “El decano no ha tenido ninguna reunión de cardenales”.

Aunque la conversación no ha sido confirmada, Corriere della Sera publicó un artículo en el que filtró la que el papa tuvo con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la única visita que ha tenido hasta ahora,

“Sé que alguno por ahí dice que ha llegado mi hora, ¡me están echando el mal ojo!”, aseguran que dijo el papa a Meloni.

Porque el papa ya explicó tras una de sus hospitalizaciones: “Cuando el papa está enfermo, soplan vientos de cónclave”.