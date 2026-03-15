López Obrador rompe su retiro y lanza colecta civil en apoyo a Cuba

En un pronunciamiento que marca una interrupción en su periodo de retiro, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó este domingo su profunda preocupación por la situación actual que atraviesa Cuba.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el exmandatario denunció lo que calificó como un intento de “exterminio” contra el pueblo cubano, motivado por la defensa de sus ideales de libertad y soberanía nacional.

López Obrador apeló a la memoria histórica de México para subrayar la importancia de la solidaridad regional.

En su publicación, rescató una célebre postura del general Lázaro Cárdenas emitida durante la invasión de Playa Girón, recordando que no es lícito mantener una postura de indiferencia ante la lucha de la isla, bajo la premisa de que la suerte de Cuba está intrínsecamente ligada a la de México.

Con este respaldo ideológico, el político tabasqueño enfatizó que, aunque se mantiene alejado de la vida pública activa, no puede permanecer ajeno ante el sufrimiento del “pueblo hermano”.