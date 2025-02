Petro insiste en la recuperación de cuerpos colombianos que están en Bocas del Toro

Durante su Consejo de Ministros de este martes, el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, confesó que se encuentra a la espera de que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, le extienda la invitación para visitar la provincia de Bocas de Toro para poder recuperar los cuerpos de los colombianos que murieron a finales del siglo XIX.

“El presidente actual [José Raúl Mulino] me había dicho que me invitaba y no la veo; yo sí quiero ir a Bocas del Toro, creo que es el momento”, comentó el presidente colombiano ante sus ministros.

Petro, quien en 2024 había confirmado una visita a Bocas del Toro y que después no sucedió, recordó que en esta provincia hay una fosa común que no han podido descubrir de héroes colombianos enterrados allí, refiriéndose así a los innumerables dirigentes revolucionarios y liberales de su país que lucharon bajo las órdenes de Rafael Uribe Uribe y de Catarino Garza.

Este hecho ocurrió en la Guerra de los Mil Días (1899-1902), la más sangrienta de todas las guerras civiles que dejó al país devastado, y donde cayeron cientos de personas de los ejércitos liberales que dirigía el general Rafael Uribe Uribe, según la agencia EFE.

Una de sus consecuencias más notables del conflicto a finales de ese siglo y comienzos del XX fue la separación de Colombia y Panamá, instigada por Estados Unidos, que había adquirido los derechos para la construcción del canal interoceánico.

En este contexto, Petro aprovechó su Consejo de Ministros para criticar la invitación que hizo Panamá al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para ser testigo de la deportación de colombianos, el pasado lunes, cuando se encontraba de visita en el país canalero, como parte del inicio de su gira por Centroamérica.

“Por qué el señor Rubio va a despedir a nuestros connacionales, que estaban sin esposas, para saludarlos y decirles ¡chao papá! en Panamá, eso... ¿qué es? O sea que ellos piden los aviones de migrantes en Panamá, un país soberano, incluso de nosotros, porque quisieron serlo o así dicen, pero es un funcionario norteamericano el que hace la operación y la paga. Eso no puede ser aceptado”, manifestó el presidente colombiano.

Petro reconoció que no puede meterse en los asuntos de Panamá porque la frontera ya no llega a Bocas del Toro, debido a que los norteamericanos le quitaron ese pedazo a Colombia. Sin embargo, indicó que esto se debe a que los liberales que estaban en guerra prefirieron luchar contra el presidente conservador que a defender la soberanía nacional.