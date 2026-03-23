  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Renuncia ministro de Energía de Perú tras denuncia de violación

El ministro de Energía y Minas de Perú, Ángelo Alfaro Lombardi
El ministro de Energía y Minas de Perú, Ángelo Alfaro Lombardi Redes Sociales
Por
Lourdes García Armuelles
  • 23/03/2026 15:25
La renuncia de Alfaro marca un nuevo capítulo en la discusión sobre responsabilidad política y ética en el ejercicio de cargos públicos

El ministro de Energía y Minas de Perú, Ángelo Alfaro Lombardi, presentó su renuncia luego de que se hiciera pública una denuncia en su contra por presunta violación a una menor de edad ocurrida en el año 2000. La acusación fue formulada por Jennifer Canani Panduro, quien asegura que Alfaro la agredió sexualmente cuando ella tenía 16 años y él 47.

En un comunicado, Alfaro negó los hechos y calificó la denuncia como una “calumnia dolosa”.

Sin embargo, señaló que su dimisión responde a una “responsabilidad política” para no afectar la gestión del Gobierno. La Presidencia aceptó la renuncia y agradeció al exministro por los servicios prestados durante su gestión.

El presidente interino José María Balcázar nombró a Waldir Eloy Ayasta Mechán como nuevo titular del sector, quien juró el cargo el 23 de marzo con el compromiso de dar continuidad a las políticas energéticas en un contexto de alta demanda y retos de seguridad energética.

La denuncia ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y reavivado el debate sobre la violencia sexual en Perú, así como la necesidad de reforzar mecanismos de protección para menores y de exigir mayor transparencia en la designación de autoridades.

Organizaciones sociales y colectivos feministas han señalado que este caso refleja la urgencia de enfrentar la normalización del abuso y de garantizar justicia para las víctimas.

La renuncia de Alfaro marca un nuevo capítulo en la discusión sobre responsabilidad política y ética en el ejercicio de cargos públicos, en un país donde la violencia de género sigue siendo un problema estructural.

VIDEOS
Lo Nuevo