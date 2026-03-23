Renuncia ministro de Energía de Perú tras denuncia de violación

El ministro de Energía y Minas de Perú, Ángelo Alfaro Lombardi, presentó su renuncia luego de que se hiciera pública una denuncia en su contra por presunta violación a una menor de edad ocurrida en el año 2000. La acusación fue formulada por Jennifer Canani Panduro, quien asegura que Alfaro la agredió sexualmente cuando ella tenía 16 años y él 47.

En un comunicado, Alfaro negó los hechos y calificó la denuncia como una “calumnia dolosa”.

Sin embargo, señaló que su dimisión responde a una “responsabilidad política” para no afectar la gestión del Gobierno. La Presidencia aceptó la renuncia y agradeció al exministro por los servicios prestados durante su gestión.

El presidente interino José María Balcázar nombró a Waldir Eloy Ayasta Mechán como nuevo titular del sector, quien juró el cargo el 23 de marzo con el compromiso de dar continuidad a las políticas energéticas en un contexto de alta demanda y retos de seguridad energética.