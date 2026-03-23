Renuncia ministro de Energía de Perú tras denuncia de violación

La denuncia ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y reavivado el debate sobre la violencia sexual en Perú, así como la necesidad de reforzar mecanismos de protección para menores y de exigir mayor transparencia en la designación de autoridades. Organizaciones sociales y colectivos feministas han señalado que este caso refleja la urgencia de enfrentar la normalización del abuso y de garantizar justicia para las víctimas.La renuncia de Alfaro marca un nuevo capítulo en la discusión sobre responsabilidad política y ética en el ejercicio de cargos públicos, en un país donde la violencia de género sigue siendo un problema estructural.