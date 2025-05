¡Se despertó bien y a las 7:00 am se sintió mal! El Vaticano revela las causas de la muerte del Papa, ¿qué ocurrió?

El mundo lamenta la muerte del papa Francisco. La noticia sobre su fallecimiento se espació como pólvora, luego que el cardenal carmalengo, Kevin Farrell hiciera el anuncio a través de un video difundido por la Santa Sede, pero ¿Qué fue lo que ocurrió?

Más temprano el medio italiano Corriere Della Sera afirmó que se debió a un derrame cerebral y está información fue confirmada por parte de el Vaticano que emitió un parte oficial sobre lo que provocó la muerte del Pontífice de nacionalidad argentina.

La muerte fue confirmada mediante registro electrocardiotanagráfico y en el cual se revela que el papa falleció a los 88 años a causa de un ictus cerebral que le causó un coma y un fallo cardiocirculatorio irreversible.

Reportes de medios italianos señalan que el Papa se despertó a las 6:00 am y se encontraba bien, pero a las 7:00 am empezó a sentirse mal y a las 7:35 am falleció.

Le habían recomendado descanso

Al papa Francisco los médicos le habían recomendado descansar. Había estado hospitalizado debido a un episodio de insuficiencia respiratoria agua por una neumoría bilateral microbiótica, así como una bronquitis múltiple, hipertensión y diabetes.

“Se había prescrito convalecencia con ventilación asistida y los trabajadores sanitarios habían recomendado aislamiento. Pero el Pontífice siempre ha dicho que no pasará este período lejos de sus compromisos. Y así fue: la sorpresa de Bergoglio entre los fieles, las conversaciones no negadas al rey Carlos y, hace exactamente un día, el domingo, el encuentro con el vicepresidente de los Estados Unidos J. D. Vance . Y luego el último baño de multitud: los saludos, las bendiciones, las miradas y sonrisas a los niños”, reseña el Corriere Della Sera.