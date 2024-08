Sullivan: ‘Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán’

Esta semana, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, visitó China, durante tres días, para reunirse con el presidente chino Xi Jinping y el director de la Oficina de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), Wang Yi, la persona de más alto rango a cargo de las relaciones exteriores de China.

Según una nota firmada por Wang Yi, a la que este medio tuvo acceso, el representante estadounidense aseguró que se trató de un encuentro “profundo, franco, sustancial y constructivo”, en el que se dejó claro que Estados Unidos no busca una “nueva Guerra Fría” con China, ni mucho menos afectar el sistema de gobierno del gigante asiático.

“La revitalización de las alianzas estadounidenses no es contra China. Estados Unidos no apoya la ‘independencia de Taiwán’ y no busca conflictos con China”, apuntó el político estadounidense.

“La política de una sola China de Estados Unidos no ha cambiado y no tiene intención de utilizar a Taiwán como herramienta para contener a China”, agregó.

Durante el encuentro, el mandatario chino señaló que la pregunta que ambas naciones se deben responder es si su relación se basa en una rivalidad o una sociedad. “La política exterior de China es abierta y transparente y sus intenciones estratégicas son transparentes, ambas características han sido altamente consistentes y estables”, acotó.

Para el presidente Xi, la política de la nación que lidera, en relación con Estados Unidos, es “altamente consistente” y que es fundamental manejar el vínculo entre los países, basándose en el principio de respeto, cooperación y coexistencia pacífica.

El líder asiático aseguró que está en total disposición de mantener una línea de diálogo abierto con el presidente Joe Biden, para “guiar y dirigir el desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos”.

Sobre la visita, la Casa Blanca emitió un comunicado este jueves, en el que señaló que se abordaron temas como la guerra entre Rusia y Ucrania, la implementación de los compromisos adquiridos en la cumbre de Woodside, de noviembre de 2023 (entre ellos, la lucha contra el narcotráfico, los riesgos de la inteligencia artificial y las comunicaciones militares).

El escrito asegura que se está planificando una llamada telefónica entre Joe Biden y Xi Jinping, que debe concretarse en las próximas semanas.