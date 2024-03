Tensión en las calles de Haití, a la espera de avances en transición política

Las calles de Puerto Príncipe han sido escenario este jueves de varios enfrentamientos armados después de tres días de apaciguamiento, mientras continuaban las conversaciones para instalar autoridades transitorias encargadas de sacar al país caribeño de la grave crisis política, de seguridad y humanitaria que lo azota.

En la capital, controlada en un 80% por las bandas armadas, los pandilleros saquearon e incendiaron la residencia del director general de la policía, Frantz Elbé, según indicó el sindicato policial Synapoha en la red social X.

Los disparos de armas automáticas, que se habían vuelto más esporádicos en los últimos días, sonaron el miércoles por la noche y en la madrugada del jueves en varios barrios de la ciudad, según un corresponsal de la AFP.

“He oído ráfagas durante toda la noche. No he podido pegar un ojo. Los tiros sonaban muy cerca”, dijo una habitante de Vivy Mitchel, un barrio de Pétion-Ville, en las afueras de Puerto Príncipe, que no quiso dar su nombre por motivos de seguridad.

Este jueves también hubo disparos cerca del aeropuerto internacional Toussaint Louverture, donde se están realizando labores de reparación en las vallas.

El aeropuerto está cerrado desde principios de mes, cuando las poderosas bandas armadas que dominan Haití emprendieron ataques contra lugares estratégicos, en un pulso con el saliente primer ministro Ariel Henry.

Un agente recibió una bala mientras se encontraba en el patio de la Dirección General de la Policía haitiana, cerca del aeropuerto, según un miembro de un sindicato policial. La víctima fue conducida inmediatamente a un hospital.

Estos nuevos incidentes ocurren tras días de calma precaria en el país, después de la renuncia el lunes del cuestionado Henry.

Este dirigente, en el poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, llevaba días sometido a una fuerte presión internacional y local para abandonar el cargo.