Trump anuncia plan con Irán para retirar polvo nuclear tras ‘cambio de régimen productivo’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país intervendrá en conjunto con Irán para recuperar y eliminar restos de material nuclear enterrados a gran profundidad, al tiempo que afirmó que no se permitirá el enriquecimiento de uranio.

A través de su cuenta oficial en Truth Social, el presidente señaló que Washington trabajará “estrechamente” con el gobierno iraní, destacando lo que describió como un “cambio de régimen muy productivo” en ese país. En ese contexto, indicó que ambas naciones coordinarán acciones para desenterrar y retirar lo que denominó “polvo nuclear”, presuntamente derivado de operaciones militares vinculadas a bombarderos estratégicos como el Northrop B-2 Spirit.

Trump afirmó que estos restos han permanecido intactos desde el momento del ataque y que actualmente se encuentran bajo vigilancia constante mediante sistemas satelitales, haciendo referencia a la United States Space Force como parte del monitoreo.

En materia diplomática y económica, el presidente también señaló que continúan las negociaciones con Irán para reducir aranceles y sanciones. De acuerdo con sus palabras, “muchos de los 15 puntos ya han sido acordados”, lo que sugiere avances en las conversaciones bilaterales.

El anuncio representa un giro significativo en la relación entre ambos países, luego de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas justo antes de expirar el ultimátum de Trump.