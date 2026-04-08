Trump anuncia plan con Irán para retirar polvo nuclear tras ‘cambio de régimen productivo’

El presidente de Estados Unidos, <a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a>, aseguró que su país <b>intervendrá en conjunto con Irán para recuperar y eliminar restos de material nuclear enterrados a gran profundidad</b>, al tiempo que afirmó que no se permitirá el enriquecimiento de uranio.A través de su cuenta oficial en Truth Social, el presidente señaló que Washington trabajará <b>'estrechamente' </b>con el gobierno iraní, destacando lo que describió como un <b>'cambio de régimen muy productivo' </b>en ese país. En ese contexto, indicó que ambas naciones coordinarán acciones para desenterrar y retirar lo que denominó<b> 'polvo nuclear</b>', presuntamente derivado de operaciones militares vinculadas a bombarderos estratégicos como el Northrop B-2 Spirit.Trump afirmó que estos restos han permanecido intactos desde el momento del ataque y que <b>actualmente se encuentran bajo vigilancia constante mediante sistemas satelitales</b>, haciendo referencia a la United States Space Force como parte del monitoreo.En materia diplomática y económica, el presidente también señaló que continúan las negociaciones con Irán para reducir aranceles y sanciones. De acuerdo con sus palabras, <b>'muchos de los 15 puntos ya han sido acordados'</b>, lo que sugiere avances en las conversaciones bilaterales.El anuncio representa un giro significativo en la relación entre ambos países, luego de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas justo antes de expirar el ultimátum de Trump.