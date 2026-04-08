Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 8 de abril

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá </a>(IMHPA) emitió su pronóstico del clima para este día, detallando condiciones variables en distintas regiones del país a lo largo de la jornada.Durante las horas de la mañana, se prevén<b> incursiones nubosas con lluvias de variada intensidad en sectores del Caribe</b>, especialmente en la provincia de <b>Colón y la comarca Guna Yala</b>, debido al ingreso de humedad en la zona.En contraste, en el Pacífico se espera un <b>cielo entre parcialmente nublado y despejado</b>, aunque no se descartan algunas lluvias hacia el <b>norte y este de la provincia de Panamá.</b>Para la tarde, <b>se prevén nublados con lluvias aisladas en provincias y comarcas del Caribe</b>. En el Pacífico, podrían registrarse <b>aguaceros aislados de corta duración en áreas de Chiriquí</b>, el este de la provincia de <b>Panamá y Darién,</b> mientras que el resto de la vertiente mantendrá condiciones secas y altas temperaturas.En cuanto a las temperaturas, el Pacífico registrará máximas entre<b> 30 °C y 35 °C</b>, mientras que en el Caribe oscilarán entre <b>27 °C y 30 °C</b>. En la Cordillera Central se mantendrán condiciones más frescas, con valores entre <b>20 °C y 27 °C.</b>El IMHPA informó que los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles altos a extremos, con valores entre 8 y 13+, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de protección, especialmente en horas de mayor exposición solar.