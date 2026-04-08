Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 8 de abril

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió su pronóstico del clima para este día, detallando condiciones variables en distintas regiones del país a lo largo de la jornada.

Durante las horas de la mañana, se prevén incursiones nubosas con lluvias de variada intensidad en sectores del Caribe, especialmente en la provincia de Colón y la comarca Guna Yala, debido al ingreso de humedad en la zona.

En contraste, en el Pacífico se espera un cielo entre parcialmente nublado y despejado, aunque no se descartan algunas lluvias hacia el norte y este de la provincia de Panamá.

Para la tarde, se prevén nublados con lluvias aisladas en provincias y comarcas del Caribe. En el Pacífico, podrían registrarse aguaceros aislados de corta duración en áreas de Chiriquí, el este de la provincia de Panamá y Darién, mientras que el resto de la vertiente mantendrá condiciones secas y altas temperaturas.

En cuanto a las temperaturas, el Pacífico registrará máximas entre 30 °C y 35 °C, mientras que en el Caribe oscilarán entre 27 °C y 30 °C. En la Cordillera Central se mantendrán condiciones más frescas, con valores entre 20 °C y 27 °C.

El IMHPA informó que los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles altos a extremos, con valores entre 8 y 13+, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de protección, especialmente en horas de mayor exposición solar.