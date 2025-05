Un tribunal francés condena a un cirujano pedófilo a 20 años de cárcel por abusar de hasta 300 pacientes

Solène Podevin Favre , presidenta de un grupo de defensa de menores víctimas de incesto y otros delitos sexuales, expresó su conmoción ante un veredicto que “podríamos haber esperado menos indulgente”, lamentando que no se impusiera la prisión preventiva posterior a la sentencia.

Acusaciones de inacción

En aquel momento, no se tomaron medidas para suspender su licencia médica ni limitar su contacto con menores , y Le Scouarnec continuó con sus abusos en hospitales hasta su arresto en 2017.

Desmantelando tabúes

“Este juicio, que podría haber servido como un laboratorio a cielo abierto para exponer las graves deficiencias de nuestras instituciones, parece no dejar huella en el gobierno, la comunidad médica ni en la sociedad en general” , declaró un grupo de víctimas en un comunicado.

Cuadernos horrorosos

Con el pretexto de los procedimientos médicos, el excirujano abdominal y digestivo aprovechó los momentos en que los niños estaban solos en sus habitaciones de hospital. Su método consistía en disfrazar el abuso sexual como atención clínica, dirigiéndose a pacientes jóvenes que probablemente no recordarían los encuentros.

No todas las víctimas eran conscientes inicialmente de haber sufrido abusos. Algunas fueron contactadas por los investigadores después de que sus nombres aparecieran en los diarios de Le Scouarnec , en los que documentaba meticulosamente sus crímenes. Otras solo se dieron cuenta de que habían sido hospitalizadas en ese momento tras consultar sus historiales médicos. Dos de sus víctimas se quitaron la vida años antes del juicio.

Desapego e insensible

Si bien ofreció disculpas a algunas víctimas, su comportamiento a muchas les pareció indiferente e insensible.

“No demuestro mis emociones, simplemente soy así”, dijo. “Eso no significa que no las sienta, pero no las expreso”.

El caso salió a la luz por primera vez en abril de 2017, cuando una vecina de 6 años le contó a su madre que el hombre de al lado se había exhibido y la había tocado a través de la cerca que separaba sus propiedades.

Un registro en su domicilio reveló más de 300.000 fotos, 650 archivos de vídeo pedófilos, zoofílicos y escatológicos, así como cuadernos donde se describía como pedófilo y detallaba sus actos.

“Joël Le Scouarnec afirma que ya no siente atracción sexual por los niños, pero no hay forma de verificarlo”, declaró el fiscal Kellenberger ante el tribunal. “Los peritos concluyeron que no podemos confiar solo en su palabra y que su potencial de futuro peligro sigue siendo significativo”.

Se espera un tercer juicio en los próximos años tras la aparición de nuevas acusaciones durante este juicio, incluyendo nuevos abusos que involucran a su nieta.