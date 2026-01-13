Usuarios reportan una caída generalizada de X

Varios usuarios de la plataforma X reportaron este martes 13 de enero una caída generalizada del servicio <b>al reportar que se veían impedidos de compartir algún mensaje, repostear un tuit de su preferencia o, simplemente, consultar una versión actualizada de su lista de seguimientos.</b>El portal Downdetector empezó a recibir los avisos de la falla de servicio a eso de las 8:15 am (hora de Panamá). <b>A medida que iban transcurriendo las horas, diversos países reportaron también una caída generalizada de esta red social. </b>De momento, no se saben las causas detrás de este fallo generalizado de una de las redes más consultadas para estar al tanto de la actualidad o bien, emitir opiniones en tiempo real sobre lo que pasa en el mundo.<i>Noticia en desarrollo.</i>