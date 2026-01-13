Usuarios reportan una caída generalizada de X

Varios usuarios de la plataforma X reportaron este martes 13 de enero una caída generalizada del servicio al reportar que se veían impedidos de compartir algún mensaje, repostear un tuit de su preferencia o, simplemente, consultar una versión actualizada de su lista de seguimientos.

El portal Downdetector empezó a recibir los avisos de la falla de servicio a eso de las 8:15 am (hora de Panamá). A medida que iban transcurriendo las horas, diversos países reportaron también una caída generalizada de esta red social. De momento, no se saben las causas detrás de este fallo generalizado de una de las redes más consultadas para estar al tanto de la actualidad o bien, emitir opiniones en tiempo real sobre lo que pasa en el mundo.

Noticia en desarrollo.