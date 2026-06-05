Vladimir Putin rechaza una tregua previa y condiciona las negociaciones de paz con Ucrania a su retirada del Donbás

Un día después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, enviara una carta instando a una pronta reunión cara a cara para poner fin a la guerra en su país, su homólogo ruso, Vladimir Putin, respondió este viernes 5 de junio que no sería necesario un cese de las hostilidades para dar inicio a un proceso de paz.

Las declaraciones de Putin, realizadas en el contexto de su tradicional encuentro anual en el Kremlin con corresponsales extranjeros acreditados en Rusia, evidencian que, por el momento, el mandatario no parece sentirse presionado por los bombardeos ucranianos contra ciudades rusas como Moscú y San Petersburgo, ni por los efectos de las sanciones occidentales sobre la economía rusa.

Putin defiende un acuerdo global con Kiev sin que ello implique una tregua, e insiste en que unas eventuales negociaciones comenzarían con la retirada total de las tropas ucranianas de las zonas que aún controla en la región del Donbás. Esta región, estratégica por sus recursos minerales como el níquel y el hierro, es reclamada por Moscú para su anexión a la Federación Rusa, al igual que ocurrió con la península de Crimea, incorporada por Rusia en 2014 en medio de fuertes críticas de Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

Sobre otro de los puntos más delicados de una eventual negociación de paz, la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea, Putin afirmó que no se opone a que el país se integre al bloque comunitario.

“Pero sí estamos en contra de que la UE se convierta en un bloque militar. La Unión Europea puede desempeñar un papel positivo, pero no suministrando armas a Ucrania”, afirmó el líder ruso.

Más tarde, durante su intervención en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Putin negó que la economía de su país esté atravesando dificultades a causa de las sanciones occidentales. Sin embargo, la economía rusa se contrajo un 0,2 % durante el primer trimestre de 2026, registrando su primera caída trimestral en tres años, en medio de la creciente presión derivada de la guerra y de las medidas punitivas impuestas contra Moscú.

“Hemos descendido al mismo nivel en el que los países de la eurozona han estado viviendo durante los últimos años”, aseguró el dirigente, quien añadió que Rusia está impulsando una economía “soberana”, según declaraciones recogidas por la agencia AFP.

Este viernes concluye una semana marcada por diversos acontecimientos relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania, pese al estancamiento que persiste en el frente de combate.

El posible acercamiento entre Putin y Zelenski se produce en una semana caracterizada por una intensificación de los enfrentamientos. El pasado martes, Putin anunció lo que calificó como “una nueva fase de la guerra”, con el lanzamiento de 73 misiles de distintos tipos —entre ellos 33 balísticos— y 656 drones de largo alcance. Los ataques dejaron al menos 18 muertos y más de 100 heridos, alcanzaron la capital ucraniana, Kiev, y provocaron cuantiosos daños materiales.

En respuesta, Ucrania lanzó más de 350 drones contra importantes ciudades rusas, entre ellas Moscú y San Petersburgo, en una semana clave para el Kremlin debido a la celebración del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, conocido como el “Davos ruso”. El evento se desarrolla hasta el sábado y reúne a unos 20.000 visitantes procedentes de 130 países.