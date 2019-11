UP monitoreará la flora, la fauna y el impacto del cambio climático en Gamboa

La Universidad de Panamá (UP) monitoreará la flora, la fauna y el impacto del cambio climático en el sector de Gamboa.

La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) entregó en uso y administración a título gratuito 641 hectáreas a las estatales Universidad de Panamá y Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Eduardo Flores, rector de la UP, detalló que la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología utilizará los terrenos.

Implementar la estación de estudio del impacto climático le costará a la UP, según los cálculos del rector, un millón de dólares.

Los estudiantes en los terrenos podrán hacer investigaciones, prácticas y tesis como parte del pénsum académico.

En la actualidad 172 hectáreas ubicadas en las áreas revertidas aportan al sector educativo, a través de instalaciones de la UP, UTP, Universidad Marítima.

Los terrenos están ubicados, aproximadamente, en Cerro Pelao, Gamboa. El uso para el estudio científico será por un "período de 40 años prorrogables", informó UABR.

Desde el punto de vista de Flores, las universidades no deberían dividir los terrenos con una cerca. "Si me preguntas a mí, no deberíamos hacer una línea en la que se señale que esto es de la UTP y la UP. Estos terrenos deberían manejarse de manera abierta de tal manera que ambas universidades tengan mayor acceso para hacer investigaciones", precisó el jefe de la UP.

Previo a la elaboración de la resolución en la que se asignó los terrenos, explicó la UABR, se necesita que la Universidad Tecnológica culmine la elaboración de los planos y calcular el área total que será dispuesta en estos terrenos.

Es por ello que la resolución definitiva está sujeta a la presentación de los planos finales por parte de la Universidad Tecnológica de Panamá.

La solicitud de los terrenos, que serán sólo utilizados solo para la investigación, están desde hace tres años.

La UABR cuenta con 4,409 hectáreas aún disponibles, las cuales se clasifican en uso industrial, uso mixto, residencial, generación de empleos, áreas verdes urbanas y áreas de compatibilidad con la operación del Canal de Panamá.

Proyectos de gran envergadura como la Ciudad del Saber, la Terminal de Transporte de Albrook y el área logística de Panamá Pacífico, son prueba evidente del potencial de desarrollo que poseen estas tierras.