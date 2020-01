Escogencia de nuevo Defensor del Pueblo, en manos del pleno legislativo

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, Leandro Ávila presentó la noche de este martes ante el pleno legislativo el informe con el perfil de los candidatos a Defensor del Pueblo, para continuar con el proceso de escogencia de este funcionario.

Aunque se esperaba que la elección del Defensor del Pueblo se realizará este martes, este proceso no fue incluido finalmente en la agenda del día.

Una vez presentado el informe Ávila manifestó que corresponderá a la Presidencia de la Asamblea determinar el día en el cual se deberá culminar con el proceso de selección del próximo defensor o defensora del Pueblo, el cual deberá ejercer por el término de un año y medio, y que deberá reemplazar y culminar el periodo del destituido exdefensor, Alfredo Castillero Hoyos.

Al menos 22 aspirantes se disputan esta posición entre estos: Roderick Chaverri, Tomás Sánchez, Eduardo Leblanc, Pedro Meilán, Jaime Fernández, Dídimo Escobar, Jonathan Riggs, Eleuterio Marín, Yolis Norato, Ricardo Barría, Odilia Ortíz , Modesto Cerrud, Nemesio Jiménez Crossfield, Florencio Barba Hart, Mariela Sousa, Alfonso Fraguela, Reinaldo Barría, Juan Carlos Escalona, Aura Phillips, Vielka Duddley, Cristina Torres Ubillus, y Carlos Constantino Arosemena.

Quien sea electo deberá obtener 36 de los 71votos de los diputados que conforman la Asamblea Nacional.

“En términos generales podemos señalar que la mayoría de los aspirantes cumplieron con las expectativas de los comisionados de Gobierno, y eso hace posible que este pleno pueda elegir a todos los que se han postulado para este cargo”, afirmó el diputado Ávila.

Agregó que aparte de cumplir los requisitos mínimos que exige la ley, la persona que ocupe este cargo se le está exigiendo que haga el trabajo para el cual fue electo: "Defender a los más humildes, a los más desposeídos, se requiere una Defensoría con el poco argumento legal que tiene. Una Defensoría que no sea proactiva, que no sea crítica, que no haga las denuncias permanentes; no calará en el corazón del pueblo panameño", advirtió.

Por eso dijo, se necesita a un defensor o una defensora que eleve su voz para defender a los más desposeídos.

“En este país hay muchos panameños que sin ocupar un cargo público defienden al pueblo, quien vaya a ser defensor o defensora del pueblo tiene que estar a la altura de los acontecimientos y defiende a los ciudadanos del país", enfatizó Ávila.

Agregó que los miembros de la Comisión de Gobierno en común acuerdo, no van a postular en el pleno a ningún candidato, tras haber cumplido con su compromiso y responsabilidad legal de hacer convocatoria de este proceso de escogencia, el análisis de expedientes y el proceso de entrevistas de los aspirantes.