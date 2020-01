Mayoristas y almacenes dejarán de entregar bolsas con polietileno

A partir de hoy 20 de enero, los mayoristas y almacenes tienen prohibido entregar bolsas de polietileno con la entrada en vigencia de la segunda fase de la Ley N° 1 del 19 de enero del 2018.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha publicitado el inicio de esta segunda fase y advirtió a los comercios que mantendrán operativos para constatar que cumplan con la norma.

De acuerdo con la Acodeco, la mayoría de las multas impuestas a los comercios en el 2019 se dio por no presentar el certificado de conformidad con el que se comprueba que las bolsas que entregan no contienen polietileno, y no declarar el precio de costo a esta entidad.

La primera fase de la ley inició el 20 de julio de 2019. Su implementación consiguió disminuir aproximadamente en 55% la entrada de bolsas plásticas al país, adelantó la Autoridad de Aduanas.

Esta ley no será aplicada en casos de alimentos e insumos húmedos elaborados o preelaborados.

Los comerciantes pueden optar por el cobro o no de las bolsas reutilizables siempre y cuando la Acodeco fiscalice que sean vendidas a precio de costo.