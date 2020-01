Se despeja panorama para construcción de la Línea 3

La comisión evaluadora de las propuestas presentadas para la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá ratificó su decisión inicial de otorgar al consorcio coreano HPH Joint Venture el mayor puntaje en esta licitación.

El primer informe de esta comisión evaluadora le dio la mejor puntuación al Consorcio HPH Joint Venture, integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. – POSCO – Hyundai Engineering Co. Ltd, en el cual obtuvo un puntaje total de 893, logrando en la propuesta técnica 403 puntos y en la económica, 490 puntos.

No obstante, los tres consorcios que fueron superados por el grupo HPH presentaron reclamos contra la empresa ganadora, la cual presentó la oferta más económica por el monto de $2,507 millones. En total fueron presentados cinco reclamos.

Tanto el Consorcio Línea 3, conformado por la empresa española FCC, la mexicana Cicsa y la coreana SK Engineering & Construction Company; el consorcio ACPC Línea 3, integrado por la empresa española Acciona Construcción, S.A. y la asiática Power Construction Corporation of China; así como China Railway Group Limited, plantearon en sus reclamaciones que habían fallas en la evaluación de sus propuestas, por lo que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó la suspensión de la licitación.

Ayer el director general del Metro de Panamá, Héctor Ortega, y el director de la DGCP, Raphael Fuentes, comparecieron a la Comisión de Infraestructura Pública de la Asamblea Nacional para rendir un informe sobre el estatus de esta licitación, informó que tras el análisis ordenado por DGCP la comisión evaluadora volvió a determinar que la empresa China Railway Group no cumplió con los requisitos técnicos del pliego de condiciones.

Ortega agregó que la comisión validó el esquema financiero presentado por el consorcio HPH Joint Venture.

El Metro de Panamá publicó ayer en el portal Panamá Compra lo actuado en relación a este acto público, por lo que Ortega precisó que los proponentes contarán con tres días hábiles para presentar sus observaciones, es decir 28, 29 y 30 de enero.

Al respecto, el jefe de la DGCT, Raphael Fuentes, expresó que si ninguna de las empresas presenta reclamos, la adjudicación para la construcción de la línea tres del metro podría darse la próxima semana.

Trabajos del cuarto puente iniciarían en marzo

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) avanzan en la evaluación de los ajustes al diseño del cuarto puente sobre el Canal de Panamá.

Los avances consisten en la definición del ajuste en el alineamiento del proyecto y en el entendimiento de las partes sobre la metodología a utilizar para la objetiva estimación de costos. Para tal fin, según se informó en un comunicado conjunto entre el MOP y la empresa, el cálculo de reducción final de los costos de construcción requiere avanzar en los estudios geotécnicos para realizarlo de manera precisa.

Se informó que en las próximas semanas, los equipos técnicos de ambas organizaciones continuarán trabajando para determinar el monto final en que se reducirá el contrato.

El MOP comunicó que el contratista ha realizado un esfuerzo en presentar a tiempo las informaciones y diseños preliminares solicitados, y por tanto se prevé iniciar los trabajos a finales del primer trimestre del presente año.