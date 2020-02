TE no participará en la consulta pública para la playa de la ciudad de Panamá

El Tribunal Electoral (TE) no participará en la consulta ciudadana programada para el jueves 12 de marzo de 2020 por el Municipio de Panamá.

El TE justificó, la tarde de este miércoles, su no participación en la consulta en que "el proyecto municipal se presentará bajo la modalidad prevista en la Ley de Descentralización, que no implica ninguna votación, razón por la cual no será necesaria la participación del Tribunal Electoral".

El proyecto abarca tres períodos fiscales: el 2020, con un presupuesto de $30 millones; y el período 2021 y 2022, con $45 millones cada uno, calculando que la inversión se recuperará en menos de 20 años.

El alcalde del distrito Panamá se reunió con los magistrados del TE, Heriberto Araúz Sánchez, Eduardo Valdés Escoffery y Alfredo Juncá Wendehake, junto al director nacional de Organización Electoral, Osman Valdés, para solicitar la supervisión de la consulta ciudadana del proyecto municipal de recuperación de espacios públicos.

El Consejo Municipal de Panamá aprobó el pasado 8 de enero el Acuerdo Municipal mediante el cual se autorizó al alcalde Fábrega a convocar el acto público de licitación por mejor valor y a suscribir contrato para los Servicios de Coordinación e Inspección Técnica del Proyecto de Recuperación Integral de las Playas de la Bahía de la Ciudad de Panamá.