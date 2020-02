¿Diputados suplentes deben cobrar un salario como los principales?

El suplente debe tener una mayor participación legislativa, no solo intervenir cuando el diputado principal lo habilite, y contar con un salario fijo

Freddy Pittí.

Estudiante universitario

Estudiante de derecho, representante juvenil ante el Consejo para la Concertación Nacional y el Desarrollo, activista político, coordinador de la organización ciudadana Juntos Decidimos.

¿Considera que los diputados suplentes deben cobrar o no un salario?

Pienso que deben cobrar un salario fijo, pero sus funciones deben ampliarse. El suplente debe tener una mayor participación legislativa, no solo intervenir cuando el diputado principal lo habilite.

La Comisión de Credenciales ha propuesto en las reformas al reglamento interno de la Asamblea que, a través de la ley de presupuesto del Estado se incluya dietas y emolumentos para los diputados suplentes. ¿Qué opina usted de la medida?

No me parece correcto, solo son mecanismos para beneficiarse al máximo de los recursos del Estado. Lo único que deberían cobrar los suplentes de diputados es un salario fijo, y tener todos los descuentos correspondientes, tal cual lo hacemos todos los demás ciudadanos de este país.

Si bien es cierto, la Constitución establece las funciones de los diputados suplentes, a su juicio ¿cuál debe ser el rol de esta figura?

El suplente debe cumplir con un rol integral, y no solo limitarse a participar en el pleno cuando el diputado principal lo habilite. Hay mucho que hacer tras bambalinas, investigaciones, estudios, reuniones, consultas, confección de leyes, entre otros. Tanto principal como suplente deben trabajar en sinergia para que al final el resultado sea políticas públicas en favor de todos.

¿Cómo analiza esta realidad que los suplentes son familiares, incluso esposo o esposa del diputado principal?

Lastimosamente no hay una norma que prohíba esta práctica actualmente, por lo que muchos candidatos sin escrúpulos optan por postularse con sus cónyuges e hijos. Este aspecto debe solucionarse a nivel constitucional, de hecho, era una de las propuestas contempladas en el paquete de reformas constitucionales sugeridas por la Concertación Nacional.

Tomando en cuenta que la Asamblea Nacional discute las reformas al reglamento interno de la Asamblea, ¿qué recomendaciones hace a los diputados?

Las actuales reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional deben ir enfocadas a la transparencia, la rendición de cuentas, eliminación de fueros y privilegios absurdos, pero también establecer límites claros, las funciones del cargo y prohibir todo aquello que no es competencia del Legislativo. Lo mejor que puedo recomendarle a los diputados es hacer lo correcto y no intentar ni por un segundo aferrarse en mantener el estatus desproporcionado actual.

Si los diputados suplentes trabajan, sí deben cobrar un salario. Yo creo en la figura de los suplentes porque toda persona necesita alguien que coadyuve en su labor

Elia López de Tulipano.

Docente jubilada

Miembro del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, y forma parte del Foro de Mujeres de los Partidos Políticos. Es profesora jubilada.

¿Considera que los diputados suplentes deben cobrar o no un salario?

Si los diputados suplentes trabajan, sí deben cobrar un salario. Yo creo en la figura de los suplentes porque todas las personas necesitan alguien que coadyuve en la labor que realizamos y especialmente cuando se ejerce un cargo público como diputado, alcalde, representante de corregimiento, incluso el Presidente de la República.

La Comisión de Credenciales ha propuesto en las reformas al reglamento interno de la Asamblea que, a través de la ley de presupuesto del Estado se incluyan dietas y emolumentos para diputados suplentes. ¿Qué opina usted de la medida?

Sí, de hecho estoy de acuerdo con que los diputados suplentes deben cobrar. El presupuesto general del Estado debe tener las reservas para los emolumentos que deben recibir los diputados suplentes, pero indudablemente eso tiene que ir relacionado con el trabajo que desempeñan y el resultado de esos trabajos, porque para eso está el diputado principal, quien debe ser el responsable de la labor legislativa. Evidentemente los diputados suplentes coadyuvan en las labores, especialmente de las comisiones legislativas, y por ese ejercicio que realizan deben recibir su correspondiente pago.

Si bien es cierto la Constitución establece las funciones de los diputados suplentes, a su juicio ¿cuál debe ser el rol de esta figura?

Yo tengo que acogerme a lo que dice la Constitución Política, suple al diputado principal en sus ausencias temporales o definitivas, el rol que se le pueda establecer a los diputados suplentes, a través de una reglamentación por parte de la Asamblea Nacional, evidentemente tiene que estar en consonancia con lo que establece la Constitución. La labor de un diputado, ya sea suplente o principal, es la de emitir las leyes para el desarrollo del país.

¿Como analiza esta realidad de que los suplentes son familiares, incluso esposo o esposa del diputado principal?

La sociedad, en términos generales, ha cuestionado eso y desde mi punto de vista no debe haber una filiación directa entre diputado principal y suplente. Los partidos políticos, por ejemplo, tienen cualquier cantidad de ciudadanos inscritos para permitirle, en un proceso democrático, al candidato de un cargo por elección popular acceder a esa base de inscritos para elegir a su suplente. Nosotras como mujeres pedimos que desde el Código Electoral se elimine esa posibilidad que el suplente sea una persona con un grado de parentesco con el candidato principal.

Tomando en cuenta que la Asamblea Nacional discute las reformas al reglamento interno, ¿qué recomendaciones hace a los diputados?

Yo creo que los diputados en estas reformas le deben dar a la ciudadanía el fortalecimiento del proceso de transparencia y rendición de cuentas, y de paso respeto a su investidura y al ejercicio de sus funciones; por ejemplo, el que no va no cobra, como pasa con el resto de los funcionarios y de los empleados de la empresa privada. Son aspectos sencillos que darían un mensaje positivo de que efectivamente están a la altura del cargo que desempeñan. Adicional, en la Asamblea Nacional debe haber un debate de altura y no lleno de diatribas, discusiones que orienten a la población al entendimiento de los proyectos de leyes que se discuten.