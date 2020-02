Jaime Lasso coopera con la justicia en caso Odebrecht

El médico Jaime Lasso terminó ayer la ampliación de indagatoria ordenada por la Fiscalía Anticorrupción relacionada con el dinero que recibió de la constructora Odebrecht. Según pudo conocer este diario, el panameñista se encuentra cooperando con la justicia. No obstante, la fiscalía no le ha decretado una medida cautelar a quien fungió como intermediario entre figuras del Partido Panameñista y la constructora brasileña.

En septiembre de 2017, la fiscal Anticorrupción, Zuleyka Moore, concluyó luego de haber efectuado un análisis a las cuentas bancarias de la Fundación Don James (cuyo firmante es Jaime Lasso) y de Poseidon Enterprises LLC (en la que firma Michelle Lasso), que los “hechos expuestos acreditan sin lugar a dudas la comisión de un delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, en los que se ha demostrado la plena vinculación de los señores Michelle y Jaime Lasso por haber recibido dinero ilícito que procedía de sociedades controladas por Odebrecht, que fueron creadas exclusivamente para el pago de coimas y sobornos. En consecuencia de lo anterior, resulta necesario formularles los cargos correspondientes”, se lee en la resolución de indagatoria elaborada por Moore.

Sin embargo, en una audiencia pública de homologación de acuerdos de los directivos de la constructora, realizada en noviembre de 2017, Moore indicó que este tenía abierto un proceso previo por el mismo delito, que fue archivado en virtud de lo anterior, pues continuar con el proceso en contra del médico por el caso de Odebrecht caería en un doble juzgamiento.

No obstante, ayer regresó Lasso al Ministerio Público para ampliar la indagatoria por el delito de blanqueo. Inició aproximadamente a las 8:30 a.m. y concluyó casi a las 6:00 de la tarde. Pero según una fuente judicial, aún falta más por decir, ya que las fiscales no han concluido el interrogatorio y “él esta cooperando con la justicia”, informó, lo que cambia el panorama de Lasso ante la justicia.

En los Varelaleaks publicados recientemente, se deja entrever una protección del entonces presidente Juan Carlos Varela al ginecólogo. Fue el exmandatario quien le comunicó a Lasso que su caso sería archivado en el Ministerio Público.

El informante judicial añadió que la fiscalía citará a las figuras del colectivo mencionadas por Lasso, y a su hija, Michelle Lasso, quien debe dar explicaciones sobre transferencias recibidas de la sociedad anónima Kliendfeld Services Ltd, que utilizó Odebrecht para el pago de coimas a funcionarios y políticos, a la empresa Poseidon Enterprises LLC cuya firmante es Michelle Lasso.

Sede del Partido Panameñista Archivo | La Estrella de Panamá

La transferencia que se efectuó el 21 de junio de 2012 se justificaba como un arreglo entre ambas sociedades anónimas, fechado el 15 de octubre de 2010, aunque el traspaso de dinero se hizo dos años más tarde.

En lo que respecta a los balances del banco Meinl Bank, que utilizaba Odebrecht como centro del movimiento para el pago de las coimas, aparece un préstamo que hizo este banco el 23 de abril de 2012 a Michelle Marie Lasso por $400 mil. Lasso garantizó el préstamo personal y puso como colateral el dinero de la cuenta de la empresa Poseidon Enterprises LLC, también radicada en el mismo banco el 26 de abril de 2012. En el expediente brasileño se guarda la copia del certificado de depósito de $750 mil de la empresa Poseidon Enterprises LLC. Una empresa registrada bajo la legislación de West Indies.

La relación entre Michelle Lasso y la empresa Poseidon, fue revelada por la Policía Federal de Brasil el 31 de mayo de 2017, como parte de la Operación Lava Jato.

La indagatoria de Rosas

El exdiputado Jorge Alberto Rosas, de la firma Rosas y Rosas, comparecerá hoy ante la misma fiscalía para rendir indagatoria sobre las transferencias procedentes de la cuenta Constructora Internacional del Sur, sociedad anónima empleada por Odebrecht para pagar sobornos en Latinoamérica.

Un representante de la firma habría indicado a la fiscalía que las transferencias eran para brindar de manera personal los servicios de “consecución de fondos en efectivo, para el pago de planillas especiales” a empresas con las que la constructora mantenía una relación de trabajo. El representante de la firma dijo que, para tal fin, Oscar Salazar o André Paraná, supuestamente colaboradores de la constructora, lo llamaban indicándole que ya se había realizado la transferencia a la cuenta de la firma Rosas y Rosas, que requerían de cierta cantidad de dinero en efectivo. Él llamaba al banco y lo retiraba, y luego lo entregaba a los colaboradores mencionados que tenían oficinas en Torre de las Américas, ciudad de Panamá.