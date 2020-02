'Una organización rentable requiere un equipo de alto rendimiento'

De ascendencia salvadoreña, profesional en administración de empresas y amplia experiencia en el área de recursos humanos y medición de clima organizacional, Lesslie de Davidovich es la gerente general regional de Great Place to Work Institute en Centroamérica y el Caribe, desde hace 13 años. Se trata de una organización que reconoce el esfuerzo de las empresas que bajo sus propios modelos de cultura y clima organizacional, son ejemplo a seguir como 'Los mejores lugares para trabajar'. De Davidovich, comprometida en llevar al ámbito regional la misión de construir una mejor sociedad, reconoció en entrevista con La Estrella de Panamá, que estar al frente de la organización siendo mujer, ha sido su “mayor reto”. Un gran desafío que poco a poco ha ido superando al desarrollarse y transmitir a los empresarios que “un buen lugar para trabajar impacta positivamente en la sociedad”. Ya diría el cofundador de Great Place to Work, Robert Levering: “Un gran lugar para trabajar es aquel en el que uno confía en las personas para las que trabaja, está orgulloso de lo que hace y disfruta de las personas con las que trabaja”. La edición 2020 de 'Los mejores lugares para trabajar en Centroamérica y el Caribe' se presentó el pasado 7 de febrero en Panamá. Contó con la participación de 174 organizaciones de Centroamérica y 34 del Caribe que aplicaron el diagnóstico de clima y cultura, de las cuales 171 lograron una posición dentro del ranking en la región.

Lesslie de Davidovich, gerente general regional de Great Place to Work Institute en Centroamérica y el Caribe. Cedida

¿Cuál es el objetivo del diagnóstico de Great Place to Work?

Es ofrecer información veraz y objetiva en el tema de clima y cultura para desarrollar planes de acción, generar entornos de innovación dentro de la organización para atraer talento y retenerlo. Permite conocer las fortalezas y oportunidades tanto en clima como en cultura. Entender también cómo es el mercado para ayudar a construir un mundo mejor.

¿Cuál es la clave para lograr un buen entorno laboral?

La clave está en el desarrollo de culturas de alto rendimiento, culturas donde los líderes realmente transformen, escuchen, desarrollen a sus colaboradores y generen espacios de innovación. Algo que en el ámbito regional se ha venido trabajando es en el tema de desarrollo. De hecho, Centroamérica y el Caribe tienen las mejores prácticas de desarrollo personal y profesional.

¿Qué tan importante es el tema de desarrollo?

Es muy importante porque a través de los años hemos visto que las organizaciones se preocupan cada vez más no solo porque el colaborador desarrolle las competencias para rendir más, sino también por el desarrollo integral donde realmente cuidan a las personas. Hay organizaciones que tienen, por ejemplo, universidades corporativas, planes de desarrollo y de detección de necesidades de capacitación. Vemos que ese tema toma más fuerza en el entorno regional.

¿Qué debemos reforzar como región?

Enfocarnos más en generar espacios de innovación, donde las personas puedan aportar ideas y contribuir con sus creencias. Algo que hemos identificado es, por ejemplo, el reto que tienen las organizaciones respecto a la generación a la que pertenecen los colaboradores y la posibilidad de retenerlos. En ese sentido, el mayor riesgo no solamente se da después de los dos años de labores, sino en el tema de los millennials y la generación Z; esos son los que necesitamos seguir atrayendo y reteniendo dentro de las organizaciones. Es importante generar espacios de desarrollo, porque hemos identificado que uno de los factores por los cuales los colaboradores de esas generaciones permanecen en las organizaciones obedece a las oportunidades de crecimiento que se les ofrezca.

¿Generar espacios de desarrollo está entre los grandes retos de la actualidad?

Sí...

¿Qué papel juegan el liderazgo, la innovación y el crecimiento financiero?

El liderazgo, la innovación y el crecimiento financiero son importantes porque de esa manera logramos maximizar el potencial humano, y con esto nos referimos a llevar a las organizaciones a momentos donde la fortaleza y las áreas de oportunidades sean iguales para todos. El crecimiento financiero es importante, porque no podemos decir que somos buenos para trabajar, pero lamentablemente el próximo año quebramos, pues no... El tema de ser un buen lugar para trabajar está asociado a mejorar la productividad, disminuir los porcentajes de ausentismo, reducir los porcentajes de rotación, generar innovación, satisfacción al cliente; sobre todo porque si yo como colaboradora pertenezco a un buen lugar para trabajar, eso se verá reflejado en la manera en que atiendo a mi cliente y en cómo logro que los servicios que estamos brindando sean excelentes.

Un aspecto muy interesante en toda esta materia es la equidad de género.

Wao... Centroamérica y el Caribe aún están por debajo de la equidad de género. Cuando hablamos de este tema, generalmente tendemos a pensar que tener equidad de género es tener hombres y mujeres en porcentajes iguales, pero actualmente, estadísticamente, dentro del levantamiento de datos que tenemos del último año, los números no se comportan así. Prácticamente, en las organizaciones hay un 60% de hombres y 30% de mujeres, y este número se ve muy marcado en alta dirección, en mandos medios y en el escalafón operativo. De hecho, en la alta dirección los porcentajes siempre andan 60% hombres 30% mujeres y de manera muy similar en mando medio y en nivel operativo.

Pero... ¿hemos avanzado?

Sí... hemos avanzado, pero con 60%-30% (hombres versus mujeres) todavía hay mucha diferencia... por lo que es un tema que nos hace falta seguir trabajando. Hace dos años no teníamos un porcentaje similar en temas de mujeres en la alta dirección, y hoy sí vemos más mujeres CEO y gerentes generales. Incluso muchas mujeres fueron galardonadas por la organización (en Los mejores lugares para trabajar 2020). Así que sí vemos mayor participación del sector femenino, aunque todavía no podemos hablar de una igualdad de género que debería ser de 50-50; con 60-30 hay bastante diferencia. Así que todavía estamos lejos con estos datos.

¿En qué sectores económicos las mujeres tienen mayor participación?

Generalmente son sectores como servicios financieros y seguros, servicios profesionales, incluso en áreas de tecnología de la información. Ahora, en cuáles todavía nos hace falta seguir trabajando, pues en sectores como manufactura y producción debido a que su participación es mucho menor.

¿Cómo describiría el rol de la mujer en los entornos corporativos?

El papel de la mujer tiene que ser de cambio y empoderamiento. Nuestro fundador, Robert Levering, escribió nuestro primer libro que es un best seller. En esta obra hay una frase que responde completamente a la pregunta, dice: “Hombres y mujeres estamos dispuestos a hacer un esfuerzo extra, a dar lo mejor de sí; si contamos con el entorno necesario, lo haremos”. Si una mujer tiene el poder para hacer y está en el entorno correcto, va a dar lo mejor de sí.

¿Esto significa que el ecosistema es vital para el rendimiento?

Sí, es como una flor. Si la ponemos al sol y le echamos agua, ella crece. Todos tenemos el deseo de dar lo mejor, porque no hay colaborador que llegue al trabajo el primer día, pensando que va a destruir o a hacer un mal, no. La gente va el primer día al trabajo con el mejor deseo. Pero, ¿qué sucede si llegas con la mejor intención un primer día, pero no te dan la bienvenida apropiada? Pues obviamente comienzas a quedarte callada/o, a no generar relaciones en la organización y a cohibirte, y eso no te va a permitir dar lo mejor de ti. Es distinto cuando desde el primer día te dan la bienvenida y te hacen sentir parte de la familia, te permiten aportar ideas y sugerencias, y sientes que si das una idea la gente te va a escuchar y probablemente sea puesta en práctica; eso te va a llenar de satisfacción y a impulsar a que cada día des lo mejor de ti. Entonces el entorno apropiado genera un alto rendimiento en los colaboradores.

¿Como impacta un buen ambiente en las economías?

Influye potentemente. Si quieres desarrollar una economía sostenible, necesitas tener organizaciones rentables, pero para tener organizaciones rentables tienes que contar con un equipo de alto rendimiento; y para generar un equipo de alto rendimiento tienes que tener un entorno apropiado.

¿Qué ha sido lo más desafiante del papel que desempeña dentro de la organización?

Lo más retador, increíble, es el tema de ser mujer. Es un reto ponerme de pie frente a los clientes y generar un impacto. Al principio lo fue más que ahora. En los 13 años que tengo dentro de la organización, todavía recuerdo esas presentaciones frente a juntas directivas formadas solo por hombres, pero poco a poco lo he ido superando al desarrollar nuevos proyectos, para que la gente comprenda que lograr un buen lugar para trabajar, influye positivamente en la sociedad. Ese fue el segundo gran reto que tuvimos, que la gente realmente entendiera nuestra misión, que no solo es un reconocimiento en el ranking -que no se compra, sino que se gana; y te lo da tu gente a través del liderazgo- ni es solo imagen, sino entender que al generar un entorno apropiado para el colaborador en nuestra organización, estamos transformando Panamá, Guatemala, El Salvador, y todos los países de Centroamérica.

De toda esta filosofía, ¿qué deberían tener presente las nuevas generaciones?

Que si tienen un sueño, tienen que ir por él, y que si la misión y la visión están alineadas a su visión personal, van por un buen camino. No hay nada más gratificante que saber que están haciendo algo con sentido, con un propósito; y si encontramos ese propósito, hemos encontrado el camino correcto.