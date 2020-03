Quince bancos se pronuncian con medidas de alivio para sus clientes

Varios bancos de la plaza han dado un respiro de tres y cuatro meses a sus clientes en el pago de préstamos. En Panamá existen 48 bancos con licencia general, de ellos 15 han emitido comunicados en los que explican las medidas adoptadas por el golpe económico del coronavirus que no discriminó negocios, familias o país alguno para evidenciar sus efectos en la economía.

Los bancos en Panamá pretenden aliviar la situación de sus clientes, ya que en este momento una parte de ellos prácticamente se ha quedado sin ingresos para hacer frente a sus compromisos. En gran medida, se trata de clientes independientes, no asalariados, que han visto una significativa merma en sus ingresos.

Algunos han reaccionado invitando a sus clientes a hacer arreglos individuales. Caja de Ahorros, Banco Nacional, Banco General, Banistmo, Global Bank, Scotiabank, Canal Bank, St. Georges Bank, Metro Bank y Capital Bank aplazaron los pagos de préstamos, algunos en tres meses, otros en cuatro meses. Ideas innovadoras como solicitar, recibir y/o enviar dinero desde casa y oficinas (en áreas aprobadas) han sido parte del abanico de alternativas que se ven en los comunicados.

Towerbank redujo la tasa de interés para tarjetas de crédito a 9.5% y la eliminación del pago mínimo para tarjetas de crédito hasta nuevo aviso. Davivienda no anunció períodos de gracia, en su lugar, solicitó a sus clientes contactar a la sucursal. Bac postergó la letra del mes de abril. Banesco propuso soluciones a sus clientes aunque en el comunicado no especifica qué opciones estarán al alcance de los usuarios. El resto de los bancos no se han pronunciado hasta ahora. Otro grande del mercado, Credicorp, aún no se ha pronunciado hasta el momento.

Lo anterior fue posible gracias a que la Superintendencia de Bancos liberó este martes la provisión para que los bancos lograran utilizar las reservas. La medida se basó en dar oxígeno a las empresas y trabajadores para poder modificar los términos de los préstamos modificados que la misma regulación bancaria establece. Un hecho sin parangón en la historia.

Panamá reportó hasta el 19 de marzo 105 casos positivos de Covid-19, de los cuales el 80% se encuentra en estado estable. No obstante, la escalada de casos que inició hace 10 días ha obligado al Ministerio de Salud a ejecutar medidas sanitarias cada vez más severas, aunque aún no se ha decretado la paralización total de labores, se puede decir que más de un 30% de las actividades han cesado, y contando.

Los centros comerciales no han cerrado sus puertas a pesar de que la presencia de clientes es mínima y las calles están vacías, una muestra de que las familias están atendiendo la recomendación sanitaria de quedarse en casa.