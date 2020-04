COVID-19: esfuerzos pordrían 'aplanar' la curva de contagios

Panamá confirmó el primer caso de coronavirus el pasado 10 de marzo. Daniel González | La Estrella de Panamá.

Tras ofrecer el último reporte en torno a las cifras de pacientes positivos por el nuevo coronavirus en Panamá, este sábado, las autoridades de Salud indicaron que todos los esfuerzos están encaminados a reducir el pico en la curva de contagios.

Enrique Lau Cortés, director de la Caja de Seguro Social (CSS), remarcó que solo al acoger las medidas de distanciamiento social se evitará el ascenso abrupto del pico de contagios, además, recordó que el sistema de hospitales de la entidad cuenta con 2,800 camas de las cuales el 65% se encuentra en uso por pacientes con diferentes patologías.

“Si no hacemos lo que tenemos que hacer, podríamos llegar a tener 9,133 casos y no habría forma de satisfacer esa demanda. Si hacemos las cosas correctamente y aplanamos la curva, de manera de que en lugar de que sea un pico súbito, se plane y la velocidad de transmisión de la infección no sea tan rápida, el sistema sanitario panameño tendrá tiempo de atender a los pacientes en la medida en que se vayan presentando”, enfatizó Lau.

Explicó que de no haber ejecutado acciones estratégicas previas, “hoy tendríamos 2,500 personas más enfermas, y de esas tendríamos más en cuidados intensivos; también tendríamos más muertos. Sin embargo, no es suficiente, tenemos que fortalecer el distanciamiento social y hacer que todos nos quedemos en casa”, dijo.

“Si hacemos todas estas cosas juntas, lograremos que la capacidad del sistema sanitario soporte la enorme demanda que podría venirnos. Quédese en casa” sintetizó.

Según las estadísticas procesadas por el Ministerio de Salud, Panamá registra hoy 1,801 casos positivos de coronavirus, 46 fallecidos y 13 recuperados. Del total de pacientes positivos, 1,513 se encuentran en aislamiento domiciliario, 298 en hoteles adecuados para tal fin y 229 hospitalizados.

El pasado 24 de marzo comenzó a regir la cuarentena total en el país, una medida decretada por el Ejecutivo para frenar el avance del brote, exceptuando a los trabajadores de toda la línea de producción de alimentos y a los supermercados, así como al personal de salud, a la fuerza pública, a la seguridad privada, a las farmacias, los bancos y medios de comunicación.

Por otra parte, los contagios están aumentando rápidamente en América Latina, que hace tres semanas concentraba el 0,1% de los casos globales y subió al 2,4%, justo este jueves, un día en que la cifra de pacientes con el SARS-CoV-2 alcanzó la barrera del millón, en el mundo.

A finales de 2019 se detectaron en Wuhan los primeros casos de una neumonía que luego la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó COVID-19. En aquel entonces, la ciudad vio sus hospitales colapsados de pacientes con severos síntomas respiratorios causados por un nuevo coronavirus. El 11 de enero confirmaron la primera muerte.

La OMS ha indicado que la mayoría de las personas que contraen coronavirus pueden recuperarse satisfactoriamente.