Diputada Rodríguez pone freno a designaciones del Presidente Laurentino Cortizo

La diputada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez puso freno la noche de este lunes a la sesión del pleno legislativo, en la cual se pretendía ratificar designaciones del Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, como la de Waleska Rubiela Hormechea Beluche, como Fiscal de Cuentas, y miembros de juntas directivas de diversas entidades estatales.

Aunque durante su intervención Rodríguez no tuvo cuestionamientos a la designación de Hormechea, sí dirigió sus críticas contra Iván De Ycaza Delgado; quien fue designado por Cortizo para estar en dos juntas directivas: la de Empresa Nacional de Autopistas, y en el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.

¿Por qué tantas personas han sido designadas en dos o tres juntas directivas a la vez?, preguntó Rodríguez en tono molesto.

“Quiero saber porqué las personas de los grupos y poderes económicos están en estas juntas directivas, porqué no ponemos en estos puestos a personas responsables de la Universidad Tecnológica o de la Universidad de Panamá”, dijo.

“Estas son las personas que nosotros estamos poniendo, entre comillas, en el gobierno del PRD. Si esto es cierto, le quiero preguntar al señor de Ycaza”, precisó Rodríguez cuestionando su supuesta relación con el gobierno del ex presidente Varela y la presunta adquisición de algunos contratos durante el gobierno pasado.

De inmediato Rodríguez pidió la verificación del quórum en el pleno.

“Aquí no están los 36 diputados para votar y no voy a pasar a personas de los poderes y de los grupos económicos...ya me cansé”, exclamó.

“Quiero saber cuántos contratos se ganó con Varela, me cansé de esto, me cansé de que se burlen de nosotros, yo no soy títere de nadie”,dijo.

Al verificar el quórum, Quibian Panay, secretario general de la Asamblea, informó que solo habían 27 diputados presentes, lo que permitía el quórum deliberativo, pero no la votación.

Tras un receso decretado por el presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, la sesión no se reanudó. Se espera que el pleno retome estas ratificaciones en la sesión convocada para la 1:00 de la tarde de este martes.

En la sesión de este lunes también estaba prevista la ratificación de Fernando Sucre y Ramón Arosemena para la junta directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.

Además se estaba considerando la ratificación de los nombramientos de Víctor Delgado y Giancarlo Vásquez, como superintendente y subintendente de la Superintendencia de Sujetos No Financieros.

También Ernesto Vargas como directivo de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y Manuel de Jesús Tajú Castillo, como parte de la junta directiva de Agencia Panamá Pacífico en representación del sector laboral, estaban en el proceso para ser ratificados.