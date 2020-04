Diputados reclaman al Ejecutivo entrega de Bono Solidario digitalmente

Diputados independientes, opositores y oficialistas cuestionaron la demora en la implementación por parte del Ministerio de la Presidencia, en la entrega del Bono Solidario, a través de un mecanismo digital por medio de la cédula de identidad personal a los ciudadanos que se han visto afectados económicamente producto de la pandemia por COVID-19.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez recordó que hace un mes el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen anunció la implementación de este sistema digital, sin embargo, este no ha sido puesto en práctica.

“Se dijo que con este sistema se apoyaría al sector informal, a los independientes, a los que han perdido su trabajo, a los micro empresarios y a todos los demás que han sufrido económicamente a causa de esta pandemia, pero eso hoy, a más de un mes, es una mentira”, indicó Vásquez.

Agregó que esa mentira y esa propuesta por ahora incumplida, tiene a miles de voluntarios en Atlapa, en Divisa, en Howard y en Chiriquí; que están confeccionando bolsas de comida, en riesgo de contagios por coronavirus.

Afirmó que las bolsas pagadas por el Estado con los impuestos que día a día pagan los panameños contiene aproximadamente cuatro o cinco productos donados de compras ya realizadas por el Ministerio de Educación con anterioridad al COVID-19, y asegura ni siquiera cuestan 15 dólares.

“Cómo es posible que el Ejecutivo a algunas casas mande bonos de 80 dólares, han mandado bonos de 40 dólares y a algunos lugares haya mandado bolsa de comida de 15 dólares. Todos somos panameños por igual, sin importar donde vivamos, a qué partido pertenezcamos o así como yo que no pertenecemos a un partido político”, dijo.

Vásquez consideró que la entrega de esta ayuda no ha sido justa, y responsabilizó directamente a la Presidencia de la República y “que no ha sabido o no ha querido poner los fondos en los bolsillos y en la mesa de todos los panameños”.

En tanto, el diputado Alaín Cedeño, del partido Cambio Democrático (CD) expresó su extrañeza del porqué este sistema ha demorado. ¿Porqué esto ha demorado tanto, con la tecnología que existe esto debe ser más rápido”.

Mientras que el diputado Manolo Ruiz, del oficialista Molirena, afirmó que en algunos casos la entrega de esta ayuda han tomada para hacer política.

“Quien está quedando mal es el estado, y yo creo que lo mejor es hacer esta entrega a través de la cédula”, precisó.

Por su parte, la diputada Lilia Batista, de CD, pidió dejar “la politequería barata”, e instó a quienes hacen estas entregas a no saltarse las casas, solo porque el dueño de determinada vivienda forma parte de algún partido contrario al oficialismo.