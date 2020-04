Enfermeras alertan del aumento de contagios de COVID-19 entre colegas

El personal hospitalario no está siguiendo las medidas de seguridad en las áreas comunes como comedores.

El personal hospitalario que no trata con pacientes infectados, no está siguiendo las medidas de distanciamiento social ni el uso de mascarilla en área comunes

Sin precisar en el número de casos este 28 de abril, Ana Reyes de Serrano, presidenta la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP) alertó a través de redes sociales sobre un aumento de contagio de COVID-19 entre el personal hospitalario que no trata directamente con pacientes infectados.

Según Reyes de Serrano se trata de trabajadores hospitalarios que no están siguiendo, las medidas de seguridad en las áreas comunes de sus instituciones como el distanciamiento social y el uso de las mascarillas .

"Lamentablemente está aumentando el número de casos tanto de enfermeras como de compañeros de otras disciplinas que se están contagiando de COVID-19 y no necesariamente porque estén en contacto con pacientes infectados. Los contagios se están dando en las áreas de trabajo", expresó Reyes de Serrano en un video.

"No podemos bajar la defensa, no podemos confiarnos", indicó la presidenta de la ANEP. "Lo que nos han informado algunos de los compañeros que están en las áreas de estudio de los contagio, es sobre la posibilidad de que que sean contagios comunitarios , los cuales se dan en el comedor en los espacios y distintas áreas donde se comparte con otros compañeros y donde aparentemente no se guarda el distanciamiento social ni el uso de la mascarilla", puntualizó.

"Existe el riesgo de contagio y de morir, así como el de contagiar a la familia. Tenemos que se guardar las medidas y ser vigilantes que los familiares lo hagan, que no estén saliendo de la casa, que estén llevando las medidas higiénicas", comentó.

"Si nosotros no nos cuidamos, que somos quienes estamos dando la atención, qué va pasar con el resto de la población que también tienen que hacer su parte", cuestionó la presidenta de la ANEP a través de la cuenta de Twitter.

La presidenta de ANEP, pide a los profesionales de la salud especialmente de enfermería, para que extremen las medidas de auto cuidado frente a la Pandemia del Covid19, aún fuera de la jornada de trabajo, recuerden cuidarse por ustedes y por su familia.#anep #QuedateEnCasa pic.twitter.com/Qk3mcGelMI — Anep (@panama_anep) April 28, 2020

Reyes de Serrano invitó a los colegas que no cuenten con equipo de protección a informar, ya que están vigilantes de que se cumpla con la protección básica.

A lo que se refiere Reyes de Serrano sobre informar de la necesidad de equipo, se debe a que este 27 de abril, la ANEP entregó una donación de caretas, para las enfermeras que están participando en la jornada de vacunación contra la influenza.