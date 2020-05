Copeme pide prueba de Covid-19 a estudiantes y docentes

En un documento detallan el protocolo de bioseguridad que debe primar para retomar las clases, piden prueba de Covid-19 a todos, abastecimiento de agua potable, clases presenciales y no presenciales, y la conformación urgente de un comité interinstitucional

Ante un eventual reinicio de clases en agosto próximo, el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (Copeme) elaboró el protocolo de bioseguridad para el sistema educativo con el fin de garantizar la protección de la vida de los estudiantes, docentes y administrativos para el retorno a clases.

En dicho documento se plantean una serie de mecanismos a considerar por parte del Ministerio de Educación (Meduca), como la realización de la prueba de Covid-19 a alumnos, administrativos y docentes, lo que ejercería presión al Ministerio de Salud, tanto en la capacidad de pruebas disponibles como en el procesamiento de los resultados que en circunstancias actuales demora aproximadamente 72 horas, sin contar los fines de semana que son días no laborables. Se requerirá, por tanto, de una coordinación entre los docentes y científicos para implementar este programa.

Copeme propone no abarrotar los salones y continuar con la modalidad no presencial. ArchivoLa Estrella de Panamá

Se trata de más de 800 mil alumnos matriculados, y aunque se propone un mecanismo mixto, presencial y no presencial para evitar las aglomeraciones y el riesgo de un rebrote, se estipulan una serie de consideraciones. Copeme propone no abarrotar los salones y continuar con la modalidad no presencial, la incorporación de medios tecnológicos y estrategias de aprendizaje, articular la infraestructura escolar y la interrelación social de los actores educativos.

Copeme sincroniza con el Ministerio de Educación un modelo planificado para el restablecimiento y continuidad del calendario escolar, sin desestimar el riesgo inherente del contagio del virus como consecuencia de la aglomeración.

En ese sentido, consideran que el reinicio de clases de forma presencial puede implicar tener que enfrentar riesgos, como un rebrote que interrumpiría una vez más el ciclo escolar. En este sentido, piden que se fortalezcan las capacidades del sector y los recursos institucionales para enfrentar los efectos de la pandemia en diferentes escenarios. “Todos los actores del sistema educativo que interactúen con menores y los estudiantes deben hacerse la prueba de Covid-19, antes de acudir presencialmente a la escuela”, se lee en la nota de la organización. Lo que implicaría para el sistema sanitario una masificación de pruebas y la capacidad de procesar los resultados en un tiempo útil antes del inicio de clases.

Aunado a esto, solicitan que todos sean vacunados contra la influenza, y la toma de temperatura en forma rutinaria.

El distanciamiento social, medidas de higiene y salud integral escolar, además de medidas que puedan minimizar el riesgo del contagio.

Entre las condiciones añaden el acceso al agua en todos los centros educativos; se tiene registro de 1,300 centros escolares sin agua potable. Para ello, piden asegurar una solución para los planteles como cosecha de agua; la definición de responsabilidades de cada institución en los diferentes niveles; la conformación de comités de bioseguridad interinstitucional en cada centro educativo responsable de realizar las evaluaciones de seguridad en el proceso escolar, de hacer el análisis de riesgo interinstitucional y las propuestas de mitigación de riesgo; además de la elaboración de un manual de procedimiento en bioseguridad para implementarse en cada centro educativo.

Entre las metas sugieren el establecimiento de un programa de salud básica, higiene, salud, seguridad ocupacional especializada para el sector y que de manera continua se encargue del estudio, prevención, diagnóstico y atención integral de la salud física y mental de docentes y administrativos.

Para ello precisan que se conforme con urgencia una comisión técnica bajo la responsabilidad del Meduca para examinar las opciones para el restablecimiento hídrico en los planteles que no tienen agua. Dicha comisión debe ser integrada por representantes de varios sectores nacionales, ministerios, así como organizaciones internacionales relacionadas al ramo.