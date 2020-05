Contratos de trabajo suspendidos podrán verificarse en línea

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), habitó un sistema de consultas online en su página web para que los empresarios y trabajadores, verifiquen el trámite de suspensiones de contratos laborales.

Si la persona es un colaborador se puede verificar la suspensión con el número de cédula o pasaporte, mientras la empresa se puede acceder con el número de RUC.

En caso de no aparecer la solicitud, se deberá llenar un reporte con la información de la persona o empresa para ser identificado, informó Mitradel a través de un comunicado.

Hasta el domingo 10 de mayo, en el país, se han registrado 170,562 contratos suspendidos, de unas 10, 512 empresas. El 45% de los trabajadores suspendidos son mujeres y el 55% hombres.

La suspensión de los contratos no implica la terminación de las relaciones de trabajo, pero durante ese lapso de tiempo, los trabajadores no están obligados a prestar el servicio y los empleadores no están obligados a pagar el salario.