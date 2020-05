Secretaría General de la Asamblea certifica informe médico de la diputada Harding

La Secretaria General de la Asamblea Nacional certificó el informe médico del 22 de abril, donde se señala que la diputada, Kayra Harding fue agredida con objeto contundente en los labios y el toráx, y que además presentaba una condicción mixta, es decir, miedo, furia y sorpresa en su estado anímico.

Según el informe firmado por el médico general de la Clínica Parlamentaria de la Asamblea Nacional, con registro 3994 y código S-403, Saúl Saucedo, que Harding sí fue agredida con un objeto contundente en los labios y el toráx.

Imagen del informe médico que le hicieron a la diputada Kayra Harding, el 22 de abril. Cortesía

Guillermina Mc Donald, abogada de Harding explicó a TVN-Noticias que "la certificación tiene peso dentro del proceso, porque se constata que el hecho sí ocurrió y existen las pruebas y los testigos".

El 22 de abril, la diputada Harding explicó que participaba en una reunión de la bancada, cuando supuestamente fue agredida físicamente por su corpatidario Jairo "Bolota" Salazar, con una botella plástica con agua.

“Estábamos en una reunión de bancada, 35 personas, había un intercambio de opiniones y con el diputado Mariano López, él (Salazar) lo invitó a pelear, le ha entrado a puñetes al diputado, le rompió la cabeza y yo le dije que eso no puede ser, que ¿Cómo se había atrevido a hacer una cosa como esa?”, afirmó Harding.

"Toda la bancada del PRD y del Molirena es testigo del hecho de maltrato físico y verbal hacia mi persona. Hoy presentaré denuncia formal ante la corte y todos tendrán que testificar. Nadie puede permitir el maltrato a una mujer eso es un delito", compartió a través de su cuenta en Twitter, la diputada horas antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia, donde interpuso una querella penal.

La denuncia fue asignada al Despacho del magistrado, Olmedo Arrocha Osorio, la causa identificada con la entrada No. 241-20.

“Jairo 'Bolota' Salazar es un hombre agresivo, yo temo por mi seguridad, él se sienta detrás de mí, me agredió física y verbalmente sino fuera por la intervención de un par de diputados, hubiese podido ser más que un botellazo que (me tiró en la cara) y me golpeó en los labios”, afirmó la diputada del circuito 8-1 en Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Ante la denuncia de Harding, su copartidario de la provincia de Colón, también se apersonó el 30 de abril a la CSJ con su equipo legal, para también interponer una querella penal por dos supuestos delitos en contra de la diputada Harding, uno de los delitos es calumnia en actuaciones judiciales, y el segundo es simulación de hechos punibles.

No obstante, este 11 de mayo, Harding junto a su equipo de defensa regresó a la CSJ para interponer otra querella penal en contra de Salazar, ahora por el supuesto delito de violencia de género.

En el sitio Harding manifestó a los medios de comunicación que “para mí el dinero, el espacio político y el tema de la política partidista pasan a un segundo y tercer plano, para mí lo importante aquí son los valores, dignidad y la vida de las mujeres... panameñas que están siendo agredidas”.