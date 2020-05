Pensiones: un dilema de trabajadores, jubilados y de un país entero

Estaría de acuerdo con volver al sistema solidario, porque todas las personas que cotizan tienen derecho de jubilarse y cobrar su pensión

Elia López de Tulipano. Jubilada Es docente jubilada, expresidenta del Foro Nacional de Mujeres de los Partidos Políticos y consejera de la Concertación Nacional para el Desarrollo

Las autoridades de la CSS han planteado la precaria situación financiera de las pensiones. ¿Cómo analiza la situación del programa IVM?

Es cierto, a todas luces, que hay una crisis en la CSS. Directores anteriores señalaron que el programa IVM (Invalidez, Vejez y Muerte) de la CSS entraría en riesgo en 2017 y que su fin sería entre 2024 o 2025. Ese es el escenario de hoy, agravado por la falta de estados financieros auditados, sin estudios actuariales que determinen cuándo entró en déficit el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte; es muy difícil tomar decisiones responsables y oportunas. También se plantea que los efectos de la pandemia del Covid-19 han hecho adelantar su quiebra; ese planteamiento ahora se contradice con las declaraciones iniciales sobre las finanzas de la institución que eran robustas. Recordar que el programa IVM sufrió cambios en la reforma de 2005 y que estos cambios parecen haber dejado desamparadas a las nuevas generaciones de cotizantes y agrava la situación de los pensionados y jubilados a quedarse sin fondos para pagar las pensiones. Los abusos, la corrupción, errores administrativos, la politiquería hacen de este momento un escenario de gran polvorín; las autoridades están obligadas a transparentar aún más el acceso a la información veraz y oportuna. Tenemos que estar alertas por el presente y futuro de la entidad del Estado que protege a trabajadores de la clase media y pobre de este país.

Entre las opciones que se han planteado está la de utilizar los fondos de la reserva y el fideicomiso que se mantiene en el Banco Nacional. ¿Qué piensa?

El mundo está convulsionado por efectos de la pandemia; las noticias dan cuenta de los efectos devastadores en la economía mundial, industrias, comercios, pequeños y medianos ,negocios parados o cerrando, los países como Panamá acudiendo a mayor endeudamiento para hacer frente a la atención de la población en riesgo. No es esa la solución, no creo que este sea el momento para salir a colocar en el mercado internacional bonos de la CSS, es una irresponsabilidad de la junta directiva y las autoridades pretender hacerlo, y para eso tenemos que estar preparados, para salir a demandar soluciones creativas acordes con la realidad panameña.

¿Está de acuerdo o no con que se vuelva totalmente al sistema solidario definido como estaba antes de 2005?

He escuchado a expertos mencionar que, si no hay otra solución, habría que volver al sistema solidario. Estaría de acuerdo, porque todas las personas que cotizan y llegan a la edad de jubilación tienen el derecho de jubilarse y cobrar su pensión. Para ello hay que generar condiciones, empezar por evitar la evasión del pago de las cuotas por parte de los patronos, recuperar los bienes dilapidados, romper con la mafia enquistada en el sistema de compras de medicamentos e insumos y la tercerización de los servicios, revisar las escalas salariales y las planillas abultadas por el clientelismo político.

El presidente Laurentino Cortizo ha pedido un gran diálogo nacional por la CSS. ¿Lo considera viable?

Toda intención de diálogo es buena, con objetivos claros, voluntad de las partes y aceptar los resultados en la toma de decisiones. En el país hay experiencias que pueden servir de plataforma, por ejemplo, el Consejo de la Concertación para el Desarrollo es uno donde convergen casi todos los sectores de la vida nacional públicos y privados, sociedad civil organizada, sería cuestión de ampliar en aquellos que por razón de la estructura sea necesario para que sea incluyente. Estaría de acuerdo, si las garantías se dieran.

¿Qué opciones plantearía para salvar las finanzas del programa Invalidez, Vejez y Muerte?

Ser eficientes en la administración de las finanzas de la CSS y del programa IVM de manera particular. Establecer políticas claras de complimiento de las obligaciones a patronos, con sanciones severas. Revisar las políticas para incentivar mayor empleo remunerado de la población joven como contrapeso, evaluar el impacto de las transferencias de los fondos a entidades privadas, como las administradoras de fondos de jubilación y pensiones. Salvar las finanzas no puede sustentarse en el aumento de la edad de jubilación y las cuotas. Que no sea el único camino levantar la bandera de la lucha en las calles.

Nos llama mucho la atención que es el subdirector el que ahora salga con esta noticia. No es posible hacer análisis sin los estudios actuariales ni estados financieros actualizados

Samuel Rivera. Abogado Es abogado laboralista. Fue director de Compras de la CSS y director del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh)

Las autoridades de la CSS han planteado la precaria situación financiera de las pensiones. ¿Cómo analiza la situación del programa IVM?

Hace algunos meses plantearon lo contrario; nos llama mucho la atención que el subdirector (Francisco Bustamante) ahora salga con esta noticia. No es posible hacer un análisis sin los estudios actuariales ni estados financieros actualizados.

Entre las opciones que se han planteado está la de utilizar los fondos de la reserva y el fideicomiso que se mantiene en el Banco Nacional. ¿Qué piensa?

Antes que todo debemos tener un diagnóstico de cuánto necesitamos y cuánto durará y quién lo paga. Vender activos en estos momentos de crisis, en los mercados nacionales e internacionales, no se le ocurre a nadie. Hay que revisar toda la cartera de inversiones, si tenemos al tope el presupuesto que nos autoriza la Ley 51, desde el artículo 104, hay que verificar qué rendimiento genera cada inversión. Además de que es el momento de vender ese fideicomiso.

¿Está de acuerdo o no con que se vuelva totalmente al sistema solidario definido como estaba antes de 2005?

Reitero la necesidad de tener actualizados los estudios actuariales; todo ejercicio que se lleve a cabo debe ser consensuado y debe demostrar que garantiza el pago de las pensiones por más de 20 años.

El presidente Laurentino Cortizo ha pedido un gran diálogo nacional por la CSS. ¿Lo considera viable?

La solución está en el diálogo, todos los candidatos informaron que tenían un plan para la CSS. Esperemos ver el del gobierno, así debe iniciar el diálogo con la propuesta que debe tener el gobierno, pero la solución no debe recaer del lado de los trabajadores.

¿Qué opciones plantearía para salvar las finanzas del programa Invalidez, Vejez y Muerte?

Ampliar la inversión, con mejores rendimientos, lógico que sean seguras. Todo bono que emita el Gobierno debe adquirirlo la CSS, porque tienen rendimientos más altos al de los bancos. Tener un eficiente sistema de cobro, alejado de malos manejos, porque no es posible que le adeudes a la CSS miles de dólares, cierras y abres otra empresa. También se debe recuperar parte de la morosidad, disminuir la evasión y retención de cuotas del trabajador, usar parte del Fondo de Panamá y que las inversiones de la CSS las usemos en proyectos nacionales que generen empleos. Además, los miembros de la junta directiva no deben ser reelegidos, se debe crear un perfil mínimo para entrar en la directiva, generar una verdadera autonomía. Quien dirija, debe tener claro que administra el futuro de los trabajadores. El 60% de los salarios que se pagan en el país no pasa de 800 dólares mensuales, es decir, tienes un país rico con salarios pobres, lo que significa que generarás pensiones que no alcanzan para sobrevivir.