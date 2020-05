Capítulo panameño de TI critica anuncio publicado por el Ejecutivo para atacar a medio de comunicación

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad de Expresión criticó que el Ministerio de la Presidencia utilice recursos del Estado para “atacar” a los medios de comunicación social y periodistas del país.

El pronunciamiento de la oenegé se da luego de que la Secretaría de Comunicación Estratégica publicara este jueves un anuncio pagado en medios escritos en donde citan en la parte superior la nota ‘Gobierno compró equipos fabricados hace cinco años, a empresarios de controvertida historia’, del diario La Prensa.

El anuncio difundido en medios impresos, continúa con la siguiente oración: “PERO NO TE DICEN: Que la Contraloría General de la República determinó que el Ejecutivo no ha gastado ningún balboa para comprar equipos médico del presupuesto del COVID-19. El Ejecutivo no ha realizado ninguna compra de equipos médicos… Panamá necesita que hablemos con la verdad”.

Ante esta publicación, La Fundación para el Desarrollo de la Libertad de Expresión remarcó que el Ministerio de Salud es parte del Ejecutivo “y este reclamo no libra a la Presidencia del deber de transparentar toda información de las compras públicas directas bajo el Estado de excepción”.

En lugar de afectar nuestra democracia con ataques a medios y comunicadores la @presidenciapma debe transparentar TODO lo relacionado a las compras directas durante la Emergencia. El @MINSAPma es parte del Ejecutivo y como ciudadanos exigimos saber toda la verdad sobre el gasto. pic.twitter.com/raisa28fHY — Libertad Ciudadana (@LibertCiudadana) May 22, 2020

El Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información también rechazaron este jueves la publicación de dicho aviso pagados por el Estado.

“Las instituciones públicas financiadas con los impuestos de los contribuyentes tienen la obligación de divulgar toda la información de interés ciudadano y rendir cuentas por las actuaciones de los funcionarios", recalcó el comunicado.